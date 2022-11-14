Медведева с новым партнером по «Ледниковому периоду» получила высший балл

Евгения Медведева и Федор Федотов в шоу «Ледниковый период»

Участники проекта «Ледниковый период» Евгения Медведева и Федор Федотов получили максимальные 12 баллов за свой первый совместный прокат. Пятый выпуск шоу вышел на «Первом канале» 12 ноября.

В первых четырех выпусках текущего сезона Медведева выступала в паре с блогером и певцом Даней Милохиным. Затем он объявил об уходе из шоу, объяснив свое решение усталостью. Новым партнером фигуристки стал актер театра и кино Федор Федотов, сыгравший главную роль в фильме «Серебряные коньки». В прошлом сезоне «Ледникового периода» он занял первое место в паре с Татьяной Волосожар.

Первым совместным прокатом Медведевой и Федотова стал номер на тему «Мастера и Маргариты».

«Мне с Федей максимально комфортно, скатались за короткий срок, — сказала фигуристка после выступления. — Набираем очень большой ход, на большой скорости кататься — это отдельное удовольствие. Уверена, что в следующих номерах покажем еще, и не раз. Пара Медведева — Федотов теперь в строю».