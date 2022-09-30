Александр Петров заявил, что сделал паузу в кинокарьере

Александр Петров | Источник: Алексей Молчановский

Актер Александр Петров сообщил, что сделает паузу в своей кинокарьере. Об этом он рассказал в программе «Кино в деталях».

По словам Петрова, в его жизни настал период осмысления пройденного пути. Актер собирается взять «тайм-аут» в съемках, чтобы подумать, в каком направлении двигаться дальше. «Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта», — признался артист.

Актер также пробовал себя в качестве режиссера. Его дебютная работа – короткометражный фильм «Ангел».