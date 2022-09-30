Александр Петров заявил, что сделал паузу в кинокарьере

Актер Александр Петров сообщил, что сделает паузу в своей кинокарьере. Об этом он рассказал в программе «Кино в деталях».
По словам Петрова, в его жизни настал период осмысления пройденного пути. Актер собирается взять «тайм-аут» в съемках, чтобы подумать, в каком направлении двигаться дальше. «Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта», — признался артист.
Петров приобрел наибольшую популярность после сериала «Полицейский с Рублевки», где исполнил главную роль. На данный момент в его фильмографии более 70 проектов. Среди них: сериал Валерия Тодоровского «Надвое», премьера которого состоится 3 октября, «Метод», фильмы «Человек божий», «Т-34», «Лед», «Стрельцов», «Текст», «Гоголь. Вий».
Актер также пробовал себя в качестве режиссера. Его дебютная работа – короткометражный фильм «Ангел».
Ранее Александр Петров рассказал о совместной работе с Данилой Козловским на площадке и конкуренции с ним на съемках.