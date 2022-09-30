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30 сентября 2022, статьяИстории про звездСъемки

В одном кадре: актерские дуэты, о которых мы и не мечтали

От Питта с Деппом до Петрова с Козловским – перечисляем актеров, чье совместное появление на экране давно ожидается зрителями и привело бы их в полный восторг
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Брэд Питт и Джонни Депп

Не один десяток лет фанаты кино решают, кто лучше: Брэд Питт или Джонни Депп? Актеры почти одного возраста: Брэду — 58 лет, Джонни — 59, оба начали карьеру в 1980- х и выросли в крупных кинозвезд Голливуда с внушительным списком знаковых ролей. И хотя Брэд более мягкий и открытый, а Джонни — загадочный и эксцентричный, масштаб их дарования однозначно поддается сравнению. Казалось бы, должен быть фильм, который объединит Джо Блэка и Эдварда Руки-ножницы, но на сегодняшний момент двум крупнейшим актерам своего поколения не довелось поработать вместе.

Однако, если приглядеться повнимательнее, можно обнаружить любопытные пересечения. Например, в юности Джонни Депп исполнял ведущую роль в молодежном сериале «Джамп стрит, 21», в одном из эпизодов которого можно разглядеть совершенно очаровательного Брэда Питта. Да и впоследствии актеры нередко претендовали на одну и ту же роль. Один из примеров — фильм «Американский психопат», где в итоге снялся Кристиан Бэйл. Или «Сонная лощина», в которую Тиму Бертону рекомендовалось пригласить Питта, но режиссер настоял на Деппе, своем друге. Наконец, в «Мистере и миссис Смит» искры в совместных сценах с Анджелиной Джоли мог бы выжигать вовсе не Брэд Питт, а Джонни Депп. И кто знает, как тогда бы сложилась судьба союза Питт-Энистон.

Александр Петров и Данила Козловский

Александр Петров и Данила Козловский в сериале «Надвое»

Им подвластны лирическая комедия и спортивная драма, тонкий психологический рисунок роли и эффектная игра в энергичном блокбастере. Неудивительно, что два самых востребованных российских актера никогда прежде не встречались на съемочной площадке – каждый обладает таким актерским магнетизмом, что непонятно, как вместить столь мощных харизматиков в один кадр. Тем не менее, этот союз давно прочили все, и рискнул его воплотить к 2022 году Валерий Тодоровский, режиссер, известный не только своим авторским почерком, но и художественной смелостью.

В своем новом 9-серийном проекте «Надвое» он представил Петрова и Козловского коллегами и близкими приятелями и даже отправил их в совместную командировку в Петербург. В городе на Неве герои познакомятся с двумя необычными девушками, и эта встреча целиком и полностью их изменит, разделив жизни надвое.

У Данилы и Александра, кажется, получился образцовый броманс: персонаж первого — ответственный семьянин, второй же воплощает более импульсивного и шутливого героя. Иными словами, встретились сдержанность и порыв, лед и пламя. К чему приведет это долгожданное экранное «противостояние», можно увидеть с 3 октября на платформе Wink.

Александр Петров и Данила Козловский в сериале «Надвое»

Сами же актеры признаются, что от совместных съемок у них остались лишь положительные эмоции: Александр Петров считает, что у него с партнером по кадру вышел гармоничный тандем, а Данила Козловский отмечает, что «очень хорошо с Саней работать». Похоже, дуэт сложился!

Райан Рейнольдс и Райан Гослинг

Два Райана в одном фильме — идеальный мэтч. Оба — признанные секс-символы, оба родом из Канады, начали карьеру подростками, добились оглушительного успеха в Голливуде. Превосходно смотрятся и в блокбастерах, и в драмах. И даже семьи построили с актрисами, которых встретили на съемочных площадках! Внешне Райаны тоже очень похожи – быть может, когда-то они и сыграют братьев? Причем, Рейнольдс непременно сделает акцент на своей способности рассмешить, а Гослинг, как всегда, проявит утонченный драматизм.

Анджелина Джоли и Шарлиз Терон

По мощной энергетике и силе таланта 47-летние Шарлиз Терон и Анджелина Джоли практически равны. Вспомнить хотя бы амбивалентную Малефисенту и грозную королеву Равенну («Белоснежка и охотник»), храбрую Лару Крофт и отчаянную Фуриосу («Безумный Макс»), сотрудницу ЦРУ Эвелин Солт и взрывную шпионку Лоррейн Бротон («Взрывная блондинка»). Джоли и Терон идеально бы смотрелись и в сказочном фэнтези, и в дорогом блокбастере с обилием экшена, и в драме, требующей серьезной психологической проработки. Но пока ведущие актрисы Голливуда только соперничают из-за ролей, соблюдая при этом строгий внешний нейтралитет.

Леонардо ДиКаприо и Хоакин Феникс

По артистическому размаху, гигантскому опыту и любви к разноплановым образам Лео и Хоакин невероятно схожи. Им предлагали одни и те же роли десятки раз (обычно выигрывал ДиКаприо). Оба считаются величайшими актерами поколения. У каждого — по заслуженному актерскому «Оскару». Представляете энергетику общей сцены с мерзким плантатором Кэлвином Кэнди («Джанго освобожденный») и безумным Джокером? Мы жаждем такое увидеть. Но уверены, что ДиКаприо и Феникс идеально смотрелись бы и в более реалистичной криминально-гангстерской драме – в качестве злейших врагов или крепких союзников. Нолан, Скорсезе, ау!

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