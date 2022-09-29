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29 сентября 2022, новость

Александр Петров рассказал о конкуренции с Козловским на съемках

К премьере готовится сериал «Надвое», где популярные российские актеры впервые снялись вместе
Александр Петров и Данила Козловский

Актер Александр Петров в эфире программы «Кино в деталях» рассказал о съемках сериала «Надвое», в котором снялся вместе с Данилой Козловским.

По словам артиста, во время съемок между коллегами развернулась конкуренция. «У нас было негласное соревнование по красоте постельных сцен. Тодоровский (режиссер проекта — Ред.) еще провоцировал: "У Дани такая сцена получилась невероятная. Хотите посмотреть?"» — поделился Петров.

Также актер отметил, что старался прийти на съемочную площадку раньше Козловского и радовался, если опережал его в этом. Однако, как утверждает Петров, коллеги быстро подружились и много общались во время производства сериала. «Тодоровский говорил каждый раз: «Отсадите их, чтобы они не разговаривали. Я не могу сцену снимать!» — вспоминает он.

Многосерийная картина «Надвое» расскажет историю о двух лучших друзьях и коллегах, Косте и Саше, чью жизнь полностью меняет командировка в Санкт-Петербург и мимолетное знакомство с двумя девушками, эксцентричной тусовщицей Настей и сдержанной виолончелисткой Ирой.

Главные женские роли в телефильме «Надвое» достались Ирине Старшенбаум и Елизавете Базыкиной. Премьера сериала состоится 3 октября.

Разговоры о совместном появлении Козловского и Петрова в кадре ходили давно, и такая возможность вызывала большой интерес у зрителей. 

Смотрите фото со съемок сериала «Надвое»

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