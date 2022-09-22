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22 сентября 2022, новость

Стало известно о последнем недоснятом фильме с Пускепалисом

Продюсер Игорь Угольников рассказал, что актер начал сниматься в главной роли в военном фильме
Сергей Пускепалис | Источник: Legion-Media.ru

Незадолго до смерти актер, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис начал съемки в новом фильме о Великой Отечественной войне. Об этом стало известно из беседы с актером, режиссером и продюсером Игорем Угольниковым, который поделился с «Лентой.ру» воспоминаниями о последней встрече с погибшим в автомобильной аварии артистом.

«Сергей начал сниматься в нашей картине "Позывной «Журавли»" о буднях фронтовой разведки в 1943 году в одной из главных ролей. Первый съемочный день у него состоялся три дня назад, мы сняли первый эпизод с его участием. Мы договорились о том, что он должен был 20 сентября приехать к нам на съемку на студию на своем бронированном автомобиле, который он приобрел. Он попросил меня, чтобы вчера во время съемки мои художники закамуфлировали этот автомобиль. А после съемки сегодня утром он должен был поехать на этом автомобиле в Донбасс. Все, что дальше произошло, вы знаете», — рассказал актер.

По словам Игоря Угольникова, он был много лет знаком с Сергеем Пускепалисом. «Мы были в товарищеских отношениях. К сожалению, не могу назвать его своим близким другом, но очень бы хотел», — объяснил он.

Фильм «Позывной "Журавли"» должен был стать первой совместной работой Угольникова и Пускепалиса.

«Мы долго шли к этой работе. Мы ни разу не работали вместе и очень радовались тому, что наконец-то мы будем рядом. Мы хотели осуществить нашу мечту, которой теперь сбыться не суждено. Я очень расстроен. Ему так понравилось у нас на студии, что он сказал: "Я никуда отсюда не уезжаю, поставьте мне здесь палатку, буду жить здесь"», — поделился воспоминаниями Игорь Угольников.

Советский и российский актер, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис погиб в возрасте 56 лет в смертельном ДТП в Ярославской области. Свои соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного артиста РФ высказали министр культуры Ольга Любимова, коллектив Ярославского театра драмы имени Волкова, где он был художественным руководителем, а также президент России Владимир Путин.

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