Любимова назвала Пускепалиса человеком исключительной порядочности

Сергей Пускепалис | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни актера, режиссера, художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы им. Волкова в Ярославле, заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Пускепалис скончался во вторник, попав в смертельное ДТП в Ярославской области.

«Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, актер и режиссер театра и кино, общественный деятель — он был талантлив во всем. Под руководством Сергея Витауто старейший драматический театр России возымел невероятный успех. Он был человеком исключительной порядочности и внутреннего достоинства, истинным патриотом своей страны. Ему удалось реализовать множество важнейших социальных проектов», — отмечает министр.

Любимова назвала уход из жизни худрука тяжелым ударом для всех, кто знал его лично, работал с ним, а также для миллионов зрителей, любивших его творчество. «Преданный своему делу, российской культуре, театру и кинематографу, он показал нам истинный пример мужества и мастерства», — добавила глава Минкультуры.