Любимова назвала Пускепалиса человеком исключительной порядочности

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни актера, режиссера, художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы им. Волкова в Ярославле, заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
Пускепалис скончался во вторник, попав в смертельное ДТП в Ярославской области.
«Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, актер и режиссер театра и кино, общественный деятель — он был талантлив во всем. Под руководством Сергея Витауто старейший драматический театр России возымел невероятный успех. Он был человеком исключительной порядочности и внутреннего достоинства, истинным патриотом своей страны. Ему удалось реализовать множество важнейших социальных проектов», — отмечает министр.
Любимова назвала уход из жизни худрука тяжелым ударом для всех, кто знал его лично, работал с ним, а также для миллионов зрителей, любивших его творчество. «Преданный своему делу, российской культуре, театру и кинематографу, он показал нам истинный пример мужества и мастерства», — добавила глава Минкультуры.
В своем Telegram-канале Ольга Любимова отметила, что знала Пускепалиса больше половины жизни. «Знаю (язык пока не поворачивается писать “знала”) Сергея Пускепалиса больше половины моей жизни. Чего только не делали вместе. И спектакли на сцене в аудитории МГУ, и рок-оперу однажды придумали для Малого театра, а последние 2,5 года сколько всего, сколько планов в Ярославле, Актерская биржа, гастроли в ЛНР, фестиваль в Железноводске, сколько съемок впереди должно было быть», — написала министр.
Сергей Пускепалис снялся в таких фильмах и сериалах, как «Сибирь. Монамур», «Мой парень — ангел», «Черное море», «Битва за Севастополь», «Ледокол», «Хождение по мукам», «Елки новые», «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Частица вселенной», «Крестный», «Крик совы» и «Операция Мухаббат». В апреле 2022 года состоялась премьера последнего фильма с участием актера — военной драмы «Первый Оскар».