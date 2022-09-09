Наверх
9 сентября 2022, новость

Медвежонок Паддингтон поблагодарил королеву Елизавету II за все

Королева Великобритании скончалась на 97-м году жизни
Елизавета II и медвежонок Паддингтон в Букингемском дворце (фото: BBC Studios)

Главный герой детских фильмов и книги Майкла Бонда медвежонок Паддингтон поблагодарил за все британскую королеву Елизавету II на своей официальной странице в Twitter.

«Спасибо, Мэм (королева Елизавета II), за все», — гласит твит.

В июне 2022 года медвежонок Паддингтон поздравлял королеву с 70-летием правления. По этому случаю был выпущен двухминутный фильм, как Ее Величество принимала медвежонка в Букингемском дворце.

Медвежонок Паддингтон — главный герой книги Майкла Бонда «Медвежонок Паддингтон и его друзья», по мотивам которой были сняты фильмы «Приключения Паддингтона» и «Приключения Паддингтона 2», а также мультсериал «Приключения Паддингтона».

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни в окружении детей и внуков в своем шотландском замке Балморал. Национальный траур в Британии, в знак которого над Букингемским дворцом приспустили флаг, продлится 10 дней.

Актрисы, запечатлевшие Елизавету II в кинематографе: смотрите фотоленту

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона
Производство шестого сезона «Короны» приостановят из-за смерти Елизаветы II
Приключения Паддингтона 2
По-королевски: актрисы, запечатлевшие Елизавету II в кинематографе
Скончался режиссер фильма «Эммануэль» Жюст Жэкин
Названа возможная причина смерти актера из «Интернов» Пинскера
Скончался режиссер «Трои» Вольфганг Петерсен
Умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков
Скончалась звезда фильма «Матрица. Революция»
Умер актер сериала «Закон и порядок» Пол Сорвино
В США умерла актриса популярных сериалов
Умер звезда фильма «Крестный отец» Джеймс Каан
Умерла 81-летняя актриса фильма «Щит и меч»
Звезда фильма «Игрушка» Мишель Буке умер на 97-м году жизни
Умерла 95-летняя актриса из «Анатомии страсти»
В Петербурге простились с Александрой Яковлевой
Умер режиссер Виталий Мельников
Умерла заслуженная артистка России Наталья Назарова
Умер актер Евгений Сытый
Умер оскароносный американский актер Уильям Херт
Умер озвучивший Джека Воробья актер Сергей Дьячков
В Москве простились с актером Борисом Невзоровым
Умер 75-летний режиссер «Охотников за привидениями»
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла легенда итальянского кино — актриса Моника Витти
Умер актер сериала «Рабыня Изаура»
Путин высказался о смерти Виктора Мережко
Никита Михалков назвал отличительную черту Куравлева
Друг Куравлева рассказал о последних годах жизни артиста
37-летний Гаспар Ульель умер после несчастного случая в горах
Опубликовано последнее фото не дождавшейся 100-летия Бетти Уайт
Умерла 64-летняя звезда сериала «Клон» Франсуаза Фортон
Борисов и Малахов высказались о смерти телеведущего Зеленского
Умер «голос Дамблдора»
Умер режиссер «Мосгаза» и «Диверсанта»
Умер 98-летний создатель «Трансформеров»
Создатель чистого кино: памяти Сергея Соловьева
Жигунов писал письмо Елизавете II для съемок «Трех мушкетеров»
Проклова, Ахеджакова и другие вспоминают Нину Ургант
Умер режиссер Владимир Наумов
«Голос не стихнет»: Билан, Пугачева и другие скорбят о Градском
Стало известно о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского
Актер из «Гардемаринов» умер в возрасте 65 лет
Умер снявшийся в «Игре престолов» и «В диких условиях» медведь
Умерла Нина Русланова: памяти актрисы
Умерла 95-летняя актриса фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова
Башаров высказался о смерти коллеги по «Танцам со звездами»
Умер 68-летний актер из сериала «След»
Умер создатель «Рабыни Изауры» Жилберту Брага
Умер актер из сериала «Друзья»
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе»
Новые трейлеры
Либерея: Охотники за сокровищами
Трейлер
Фабельманы
Трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Уиллоу
Трейлер (англ.)
Андор
Трейлер (англ.)
Фокус-покус 2
Трейлер (англ.)
Зачарованная 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь