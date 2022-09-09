Медвежонок Паддингтон поблагодарил королеву Елизавету II за все

Главный герой детских фильмов и книги Майкла Бонда медвежонок Паддингтон поблагодарил за все британскую королеву Елизавету II на своей официальной странице в Twitter.
«Спасибо, Мэм (королева Елизавета II), за все», — гласит твит.
В июне 2022 года медвежонок Паддингтон поздравлял королеву с 70-летием правления. По этому случаю был выпущен двухминутный фильм, как Ее Величество принимала медвежонка в Букингемском дворце.
Медвежонок Паддингтон — главный герой книги Майкла Бонда «Медвежонок Паддингтон и его друзья», по мотивам которой были сняты фильмы «Приключения Паддингтона» и «Приключения Паддингтона 2», а также мультсериал «Приключения Паддингтона».
Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни в окружении детей и внуков в своем шотландском замке Балморал. Национальный траур в Британии, в знак которого над Букингемским дворцом приспустили флаг, продлится 10 дней.