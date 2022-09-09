Медвежонок Паддингтон поблагодарил королеву Елизавету II за все

Елизавета II и медвежонок Паддингтон в Букингемском дворце (фото: BBC Studios)

Главный герой детских фильмов и книги Майкла Бонда медвежонок Паддингтон поблагодарил за все британскую королеву Елизавету II на своей официальной странице в Twitter.

«Спасибо, Мэм (королева Елизавета II), за все», — гласит твит.

В июне 2022 года медвежонок Паддингтон поздравлял королеву с 70-летием правления. По этому случаю был выпущен двухминутный фильм, как Ее Величество принимала медвежонка в Букингемском дворце.

Медвежонок Паддингтон — главный герой книги Майкла Бонда «Медвежонок Паддингтон и его друзья», по мотивам которой были сняты фильмы «Приключения Паддингтона» и «Приключения Паддингтона 2», а также мультсериал «Приключения Паддингтона».