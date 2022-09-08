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8 сентября 2022
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Рита Железнякова
статья
По-королевски: актрисы, запечатлевшие Елизавету II в кинематографе
Вспоминаем королеву Великобритании и актрис, воплощавших ее на экране, – в разные отрезки ее феноменального правления, в разном возрасте и ситуациях, но всегда – с большим достоинством
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13
фотографий
13
фотографий
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