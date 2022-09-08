По-королевски: актрисы, запечатлевшие Елизавету II в кинематографе

Вспоминаем королеву Великобритании и актрис, воплощавших ее на экране, – в разные отрезки ее феноменального правления, в разном возрасте и ситуациях, но всегда – с большим достоинством