«Жизнь по вызову»: рецензия на новый сериал с Прилучным

О чем сериал «Жизнь по вызову»

В сияющей огнями Москве брутальный Александр Шмидт (Павел Прилучный) по прозвищу Мэджик управляет элитным эскорт-агентством и удовлетворяет самые извращенные желания клиентов, особенно если те платят по двойному тарифу. Услугами его длинноногих сотрудниц пользуются олигархи, политики, силовики. Забот много, но Мэджик умело разруливает проблемы силой, деньгами, хитростью и душеспасительными беседами со своими подопечными.

Но однажды бизнесом Шмидта заинтересовался кто-то очень высокопоставленный, и под угрозой оказалось не только агентство Мэджика, но и жизнь его 18-летней красавицы-дочери.

Зачем смотреть

Сериал про изнанку бизнеса эскорт-услуг с Павлом Прилучным — этого достаточно, чтобы заинтриговать зрителей. И «Жизнь по вызову» действительно очень выручает бронебойная харизма актера, который пытается — и удачно — наследовать Дону Корлеоне в манере отрывисто говорить и кривить губы. Мафиози, сыгранный Марлоном Брандо, любил повторять про «предложение, от которого нельзя отказаться». У Мэджика тоже имеется фирменная фразочка, после которой мало кто уходит без сломанных ребер.

Что касается интима, то эффектно снятыми эротическими приключениями сейчас никого не удивить, секса в современных российских сериалах стало предостаточно. Но в «Жизни по вызову» есть интересная особенность: некоторые сюжеты создатели почерпнули из жизни, взяв интервью у реальных девушек-эскортниц, а также изучив небезызвестный телеграм-канал. Только вот остается гадать, где правда, а где выдумка: все встречи представительниц древнейшей профессии с клиентами могли произойти или не произойти на самом деле.

Почему можно не смотреть