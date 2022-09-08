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8 сентября 2022, статьяОбзоры

«Жизнь по вызову»: рецензия на новый сериал с Прилучным

Чем увлекает, а чем разочарует новый провокационный проект с популярным актером в главной роли — читайте в нашем кратком обзоре

О чем сериал «Жизнь по вызову»

6.5
Жизнь по вызову
2022/Россия18+драмадля взрослых
Моя оценка

В сияющей огнями Москве брутальный Александр Шмидт (Павел Прилучный) по прозвищу Мэджик управляет элитным эскорт-агентством и удовлетворяет самые извращенные желания клиентов, особенно если те платят по двойному тарифу. Услугами его длинноногих сотрудниц пользуются олигархи, политики, силовики. Забот много, но Мэджик умело разруливает проблемы силой, деньгами, хитростью и душеспасительными беседами со своими подопечными.

Но однажды бизнесом Шмидта заинтересовался кто-то очень высокопоставленный, и под угрозой оказалось не только агентство Мэджика, но и жизнь его 18-летней красавицы-дочери.

Зачем смотреть

Сериал про изнанку бизнеса эскорт-услуг с Павлом Прилучным — этого достаточно, чтобы заинтриговать зрителей. И «Жизнь по вызову» действительно очень выручает бронебойная харизма актера, который пытается — и удачно — наследовать Дону Корлеоне в манере отрывисто говорить и кривить губы. Мафиози, сыгранный Марлоном Брандо, любил повторять про «предложение, от которого нельзя отказаться». У Мэджика тоже имеется фирменная фразочка, после которой мало кто уходит без сломанных ребер.

Что касается интима, то эффектно снятыми эротическими приключениями сейчас никого не удивить, секса в современных российских сериалах стало предостаточно. Но в «Жизни по вызову» есть интересная особенность: некоторые сюжеты создатели почерпнули из жизни, взяв интервью у реальных девушек-эскортниц, а также изучив небезызвестный телеграм-канал. Только вот остается гадать, где правда, а где выдумка: все встречи представительниц древнейшей профессии с клиентами могли произойти или не произойти на самом деле.

Почему можно не смотреть

Как бы ни хотелось поглубже заглянуть в предысторию героев, авторы «Жизни по вызову» редко предоставляют такую возможность. Мысль о том, что зрителю, быть может, менее интересно рассматривать оргии в гламурных апартаментах, чем следить за трансформацией характеров, скрытыми мотивами и внутренней драмой, почему-то не пришла им в голову. Поэтому остается наслаждаться (если сможете) видами дорогих интерьеров, в которых красивые и глуповатые девушки ублажают развращенных толстосумов.

Смотрите также: как снимали «Жизнь по вызову», фото с площадки

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