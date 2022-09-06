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6 сентября 2022, новость

Илон Маск раскритиковал героев сериала «Властелин колец»

Миллиардер в соцсети поделился впечатлениями от премьеры
Кадр из сериала «Властелин колец»

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оценил героев сериала «Властелин колец: Кольца власти» в своем Twitter-аккаунте.

Бизнесмен назвал почти всех мужских персонажей шоу болванами. «[Писатель Джон Р.Р.] Толкин переворачивается в гробу. Почти каждый мужской персонаж — трус, болван или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая», — написал он.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоялась 2 сентября. Проект стал эксклюзивом Amazon Prime Video. Режиссерами выступили Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона и Шарлотта Брандстром. Действие шоу разворачивается за тысячи лет до событий, показанных во «Властелине колец» и «Хоббите».

Книжная серия «Властелин колец» была экранизирована Питером Джексоном в начале 2000-х. В 2010-х режиссер также снял трилогию «Хоббит».

Ранее Джексон рассказал, что студия Amazon предложила ему сотрудничество в рамках проекта, после чего перестала с ним контактировать. «Они спросили, хочу ли я поучаствовать, на что я сказал, что не могу ответить, не прочитав сценарий. И они пообещали прислать сценарии эпизодов, "как только те появятся". И так их и не прислали. Это последнее, что я от них слышал», — отметил Джексон. Он заявил, что не держит зла на проигнорировавших его авторов сериала.

Подробности о «Властелине колец: Кольца власти» и других самых ожидаемых сериалах сезона — в нашей подборке.

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