Илон Маск раскритиковал героев сериала «Властелин колец»

Бизнесмен назвал почти всех мужских персонажей шоу болванами. «[Писатель Джон Р.Р.] Толкин переворачивается в гробу. Почти каждый мужской персонаж — трус, болван или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая», — написал он.

Ранее Джексон рассказал, что студия Amazon предложила ему сотрудничество в рамках проекта, после чего перестала с ним контактировать. «Они спросили, хочу ли я поучаствовать, на что я сказал, что не могу ответить, не прочитав сценарий. И они пообещали прислать сценарии эпизодов, "как только те появятся". И так их и не прислали. Это последнее, что я от них слышал», — отметил Джексон. Он заявил, что не держит зла на проигнорировавших его авторов сериала.