Что смотреть осенью: 15 самых ожидаемых сериалов сезона

«Властелин колец: Кольца власти», со 2 сентября

Осень начинается с самого дорогого сериала из когда-либо созданных. Именно так позиционируют «Кольца власти», где покажут события, произошедшие за тысячи лет до знаменитой трилогии Питера Джексона.

Известно о проекте преступно мало. Действие будет происходить во вторую эпоху Средиземья и коснется всех важных сюжетов того времени: создания Колец власти, становления Саурона, последнего союза эльфов и людей. Но, в отличие от «Дома Дракона» с его сплошь новыми лицами, знакомые персонажи здесь все-таки появятся. Например, зрители увидят совсем юную эльфийку Галадриэль.

Ждем взрыва ностальгии, великолепно придуманного мира Средиземья и захватывающей многосоставной истории.

«Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного», с 8 сентября

Сложносочиненное название сериала точно описывает проблему, с которой столкнулась его героиня. Успешный адвокат Анна не ищет любовь всей жизни, ей нужен, как она выражается, «регулярный секс, хороший разговор и слив негатива».

После предварительного отбора Анна остановилась на двух кандидатах: первый — опытный бизнесмен с огоньком в глазах, второй — педантичный обаятельный технократ. Пока Анна к ним присматривалась, в ее жизни возникли новые обстоятельства: приехал сын и его беременная невеста-пакистанка. Получается, теперь Анна выбирает не просто мужчину для украшения жизни, а члена семьи.

«Стая», с 9 сентября

Амбициозная российская адаптация немецкого триллера о выживании («Дикая республика») расскажет про группу юных преступников, для которых организовали трудотерапию в суровых, но живописных горах. Психолог Рита (Агата Муцениеце) считает, что тяжелая физическая работа направит ребят на пусть истинный, но проверить ей это не удается. Случается трагедия, и ребята, понимая, что их обвинят первыми, берут в заложники свою воспитательницу и поднимаются повыше в горы.

Стая 2022 / Россия 18+ драма триллер Моя оценка Хочу посмотреть

По следам героев отправляется муж Риты (Макар Запорожский) и полиция. Ансамбль юных правонарушителей возглавляют Павел Табаков и Юрий Насонов, режиссером сериала выступает Марк Горобец.

«Американский жиголо», с 11 сентября

История про секс, преступления и деньги — неожиданный ремейк одноименного фильма Пола Шредера, явившего миру молодого Ричарда Гира.

Бывший эскорт-работник Джулиан Кей пытается начать новую жизнь, выйдя из тюрьмы, где он провел 15 лет за преступление, которого не совершал, – его обвинили в убийстве клиентки. Оказавшись в новой реальности, он пытается разобраться, кто его подставил, а заодно старается сблизиться с женщиной, которую любил больше жизни. Бывшего жиголо играет харизматичный Джон Бернтал, известный по ролям в «Ходячих мертвецах» и «Карателе».

«1899», с 13 сентября

Мрачный исторический триллер с элементами хоррора повествует про объединенных надеждами и мечтами эмигрантов из Европы, которые направляются в Нью-Йорк за лучшей жизнью. По пути они натыкаются на дрейфующее в океане судно, и с этого момента начинается их самый страшный кошмар.

К будоражащей драме приложили руки создатели мистического шедевра «Тьма» Баран бо Одар и Янтье Фризе. Путешествий во времени на этот раз не ожидается, но ужасные тайны прошлого и секреты настоящего снова сложатся в единый паззл.

1899 2022 / США, Германия 18+ драма исторический ужасы детектив Хочу посмотреть

«Горемыки», с 16 сентября

Главными героями нетипичного российского комедийного сериала стали ожившие куклы: предприниматель Гоша, многодетный отец и начинающий музыкант Никита и помешанный на экономии страховой агент Ефим Маратович. Вместе они пытаются строить коммунальный быт в общей квартире, справляться с ежедневными проблемами и кое-как преодолевать абсурд жизни. Среди трудностей, с которыми предстоит столкнуться героям, значатся арест Деда Мороза, вторжение гуманоидов и побег с того света.

Создатели сериала определяют его как острую сатиру на российскую действительность, а среди референсов называют «Гриффинов» и «Южный парк». Кроме мультяшных персонажей, появятся и герои в исполнении узнаваемых актеров, среди которых Юрий Быков и Варвара Шмыкова.

Горемыки 2022 / Россия 18+ комедия Хочу посмотреть

«Андор», с 21 сентября

Приквел к фильму «Изгой-Один: Звездные войны. Истории» рассказывает о лидере повстанцев Кассиане Андоре во времена формирования Сопротивления. События разворачиваются примерно за четыре года до «Изгоя-Один».

Андор 2022 / США 16+ фантастика триллер Хочу посмотреть

«Надвое», сентябрь

Сериал Валерия Тодоровского – помимо исторического альянса Александра Петрова и Данилы Козловского – интригует сюжетом про лучших друзей и манит великолепными видами Санкт-Петербурга. Судя по описанию, новый проект режиссера — своего рода бадди-роуд-муви: авантюрист Саня и собранный Костя отправляются в совместную командировку в Питер и знакомятся там с двумя загадочными барышнями – события, которые полностью изменят жизни героев.

Надвое 2022 / Россия 16+ драма мелодрама Хочу посмотреть

«Химера», сентябрь

Криминальная драма от создателей «Хрустального» Душана Глигорова и Олега Маловичко углубляется в мир наркомафии, где людьми управляют жажда денег и власти. На службу преступного бизнеса встают новейшие технологии и молодые талантливые ребята, разбирающиеся в программировании. Одним из таких «злых» гениев стал айтишник из Санкт-Петербурга Дима, сумевший модернизировать систему продажи наркотиков в даркнете.

Химера 2022 / Россия 18+ драма криминал Хочу посмотреть

«Интервью с вампиром», со 2 октября

Сериалов о кровососущих выходит все больше, и нежить в них становится все очаровательнее и сложнее. Тем интереснее взглянуть на старых знакомых, вампиров Луи и Лестата, героев культового романа Энн Райс.

Создатели обещают, что, по сравнению с одноименным фильмом, в сериале будет больше фантастических элементов и предысторий героев. Также известно, что первый сезон не охватит всю книгу, оставив кое-что про запас на следующие.

«Аляска Дейли», с 6 октября

Талантливая журналистка Эйлин Фицджеральд после трагического промаха оставила насыщенную жизнь в Нью-Йорке и переехала в маленький городок на Аляске. Там она устроилась в местное издание и оказалась втянутой в давнее нераскрытое дело об исчезнувшей женщине.

Для Эйлин это расследование оказывается своего рода искуплением грехов прошлого, поэтому она делает все возможное, чтобы докопаться до истины. Но обнаруженные факты дают ей множество причин усомниться в том, что полиция также в этом заинтересована.

В роли решительной репортерши занята оскароносная Хилари Суонк. А создан сериал Томом МакКарти, автором драмы об еще одном громком журналистском расследовании — «В центре внимания».

«Шантарам», с 14 октября

Одну из самых долгожданных экранизаций XXI века наконец-то разморозили и досняли. Остается надеяться, что сериал по роману Грегори Дэвида Робертса будет таким же захватывающим и колоритным, как и книга.

По сюжету, грабитель банков Лин сбегает из австралийской тюрьмы и с фальшивыми документами попадает в Индию. Там он пытается выжить как в трущобах Бомбея, так и в роскошных особняках криминальных авторитетов. Но главное во взлетах и падениях героя — его очарованность индийской культурой.

На роль Лина долгое время претендовал Джонни Депп, однако тот проект застопорился, и в итоге исследовать преступную Индию 80-х годов отправился Чарли Ханнэм.

Шантарам 2022 / США 18+ драма боевик криминал триллер приключения Хочу посмотреть

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», с 25 октября

Хоррор-антология, спродюсированная Гильермо дель Торо, для которой мастер ужасов написал два оригинальных сюжета. Кроме того, он собрал целую команду выдающихся рассказчиков страшных историй, среди которых режиссер «Мэнди» Панос Косматос, постановщица «Бабадука» Дженнифер Кент и Ана Лили Амирпур, снявшая триллер «Мона Лиза и кровавая луна».

Так что на улице поклонников фэнтези-хорроров намечается праздник, полный мистических событий, зловещих тайн и мрачного волшебства.

«Пансион», октябрь

Девушка по имени Полина прибывает в закрытый пансион для перевоспитания благородных девиц – здесь она ищет бесследно пропавшую сестру, но сталкивается с загадочной одержимостью других воспитанниц и неизменной холодностью гранд-дамы этого странного учреждения по фамилии Захарова. Действие происходит в 1905 году, поэтому красивые шляпки, роскошные платья и хорошие манеры прилагаются.

Пансион 2022 / Россия ужасы детектив мистика Хочу посмотреть

Роль отважной главной героини исполнила Стася Милославская, властную наставницу сыграла Виктория Толстоганова, а единственного мужчину — тоже загадочного — Дмитрий Чеботарев. Подробности про съемки мистического «Пансиона» ищите в нашем атмосферном репортаже.

«Король Талсы», с 13 ноября