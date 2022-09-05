Наверх
5 сентября 2022, новость

Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

Всего в новый стоп-лист попало 25 человек, в том числе деятелей культуры
Шон Пенн | Источник: Legion-Media.ru

Актеры Шон Пенн и Бен Стиллер попали в стоп-лист России. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Решение было принято, объясняют в ведомстве, в порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией президента США Джо Байдена персональные санкции против граждан России.

В новый стоп-лист из 25 человек попали лица из числа членов конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры. В их отношении вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе.

Известно, что Шон Пенн ранее заявлял о съемках фильма на Украине и встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Встречался с Зеленским и Стиллер, получивший от главы Украины государственную награду.

Шон Пенн, обладатель нескольких «Оскаров» и лауреат главных кинофестивалей — Каннского, Венецианского и Берлинского. Снимался в фильмах «Игра», «Тонкая красная линия», «Переводчица», «Древо жизни», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Таинственная река», «Харви Милк» и других. Последние десять лет не снимается в громких проектах. Пробовал себя в качестве режиссера, среди его работ — картины «Индеец-беглец», «Постовой на перекрестке», «В диких условиях».

Бен Стиллер известен по ролям в комедиях «Знакомство с родителями», «Ночь в музее», «Все без ума от Мэри».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Бен Стиллер
Ben Stiller
Знакомство с родителями
Пугачева, Орбакайте и Ургант посетили показ спектакля в Театре Наций
1 р.
Все без ума от Мэри
Шон Пенн
Sean Penn
Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова
1 р.
Ночь в музее
Владимир Зеленский
Володимир Зеленський
Михалков заявил, что считает бессмысленным выдвигать российский фильм на «Оскар»
Звезда «Сватов» Кошмал заявила о безразличии к Добронравову
Прилепин заявил, что Ургант работает над новым шоу
Анатолий Белый рассказал, как Хабенский отреагировал на его эмиграцию
Якубович назвал ошибкой снятие с эфира «Вечернего Урганта»
Актер Ивар Калныньш заявил об отказе сниматься в российском кино
«Доиграл»: Белый подтвердил слухи об уходе из МХТ и эмиграции
Новый фильм с Чулпан Хаматовой покажут в России
В СК РФ опровергли возбуждение уголовного дела против Галкина
СМИ: актер Анатолий Белый уволился из МХТ и уехал из России
Отец Урганта рассказал, что сын продолжит работать в России
Мария Миронова рассказала, почему не собирается покидать Россию
В России предложили принудительно лицензировать фильмы
СМИ назвали дату выхода первых серий продолжения «Сватов»
Организатор «Евровидения» подтвердил перенос конкурса из Украины
Покинувшая Россию Хаматова впервые вышла на сцену в Латвии
В Москве начали показывать отмененного «Бэтмена»
Роднянский объявил об отказе от работы в России
Пугачева ответила на вопрос о возвращении в Россию
У Римаса Туминаса отозвали премию за вклад в российскую культуру
Организаторов «Евровидения» обвинили в подмене оценок
Названы даты показа в России кинопремьер от Warner Bros.
Ведущий «Модного приговора» ответил на слухи об эмиграции
Россияне не смогут голосовать за участников «Евровидения 2022»
Гузеева резко ответила на сообщения о своем «бегстве» в Болгарию
Михаил Галустян рассказал о пользе санкций для российского кино
Ивлеева ответила на вопрос о переезде из России
Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться в Россию
Басков поддержал запрет на въезд в Россию для Лободы и других
Покинувший Россию Туминас сохранил пост в театре Вахтангова
Программа Малышевой «Жить здорово!» вернулась на ТВ
Сергей Лазарев опроверг фейки об эмиграции из России
Покинувшая Россию Литвинова рассказала, над чем сейчас работает
Чулпан Хаматова высказалась о своем звании народной артистки
Голливудская киностудия задумала возобновить прокат в России
Израиль может пропустить «Евровидение 2022»
«Вечерний Ургант» не появится в эфире до окончания спецоперации
Глава Дагестана призвал телеканалы отказаться от «Сватов»
Владелец франшизы «Сумерки» перестанет выпускать фильмы в РФ
Хаматова сыграла в спектакле Серебренникова в Германии
«Первый канал» опроверг слухи о закрытии шоу с Еленой Малышевой
Константин Хабенский поразмышлял об отъезде из России
Мединский потребовал заменить развлекательные шоу фильмами
В Кремле призвали не драматизировать отъезд звезд
Российские кинотеатры не будут повышать цену билетов
Чулпан Хаматова покинула Россию
Дмитрий Нагиев отреагировал на слухи об эмиграции
Иван Ургант прокомментировал свой отъезд из России
Новые трейлеры
Либерея: Охотники за сокровищами
Трейлер
Фабельманы
Трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Уиллоу
Трейлер (англ.)
Андор
Трейлер (англ.)
Фокус-покус 2
Трейлер (англ.)
Зачарованная 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь