Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

Шон Пенн | Источник: Legion-Media.ru

Актеры Шон Пенн и Бен Стиллер попали в стоп-лист России. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Решение было принято, объясняют в ведомстве, в порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией президента США Джо Байдена персональные санкции против граждан России.

В новый стоп-лист из 25 человек попали лица из числа членов конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры. В их отношении вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе.