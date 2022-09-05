Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

Актеры Шон Пенн и Бен Стиллер попали в стоп-лист России. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.
Решение было принято, объясняют в ведомстве, в порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией президента США Джо Байдена персональные санкции против граждан России.
В новый стоп-лист из 25 человек попали лица из числа членов конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры. В их отношении вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе.
Известно, что Шон Пенн ранее заявлял о съемках фильма на Украине и встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Встречался с Зеленским и Стиллер, получивший от главы Украины государственную награду.
Шон Пенн, обладатель нескольких «Оскаров» и лауреат главных кинофестивалей — Каннского, Венецианского и Берлинского. Снимался в фильмах «Игра», «Тонкая красная линия», «Переводчица», «Древо жизни», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Таинственная река», «Харви Милк» и других. Последние десять лет не снимается в громких проектах. Пробовал себя в качестве режиссера, среди его работ — картины «Индеец-беглец», «Постовой на перекрестке», «В диких условиях».
Бен Стиллер известен по ролям в комедиях «Знакомство с родителями», «Ночь в музее», «Все без ума от Мэри».