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5 сентября 2022, новость

«Девушка Бонда» допустила возвращение в 26-й фильм об агенте 007

Леа Сейду напомнила, что ее героиня осталась в живых в последней части бондианы
Леа Сейду и Дэниэл Крэйг в фильме «Не время умирать»

Актриса Леа Сейду, сыгравшая девушку британского агента Джеймса Бонда Мадлен Суонн в последних фильмах об агенте 007, на кинофестивале «Теллурайд» намекнула на свое возможное появление в новой, 26-й части киносаги. Об этом сообщает Deadline.

«Умер Джеймс, а не Мадлен. Итак, кто знает? Может быть, я вернусь», — сказала она.

Сейду сыграла роль спутницы Бонда в двух последних частях серии фильмов об агенте 007 — «007: Спектр» и «Не время умирать». В конце фильма главный герой умирает, а Мадлен с его ребенком остаются в живых.

Напомним, последняя на данный момент часть франшизы о приключениях Джеймса Бонда — «Не время умирать» — вышла на экраны в 2021 году. Для исполнителя главной роли Дэниэла Крэйга фильм стал последней лентой серии. Актер играл шпиона на протяжении 15 лет, начиная с «Казино Рояль».

Ранее сообщалось, что Идрис Эльба, которого нередко называли одним из наиболее подходящих кандидатов, отказался от участия в переговорах на роль агента 007.

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