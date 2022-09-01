Шайа ЛаБаф снимется у Френсиса Форда Копполы

Шайа ЛаБаф | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Шайа ЛаБаф присоединился к актерскому составу фильма Френсиса Форда Копполы «Мегалополис». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В новом проекте примут участие также родственники Копполы: его сестра Талия Шайр и племянник Джейсон Шварцман. Помимо ЛаБафа, каст пополнился такими именами, как Грейс Вандервол, Кэтрин Хантер, Джеймс Ремар.