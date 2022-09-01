Наверх
1 сентября 2022, новость

Шайа ЛаБаф снимется у Френсиса Форда Копполы

Актер получил роль в новом фильме режиссера «Крестного отца»
Шайа ЛаБаф | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Шайа ЛаБаф присоединился к актерскому составу фильма Френсиса Форда Копполы «Мегалополис». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В новом проекте примут участие также родственники Копполы: его сестра Талия Шайр и племянник Джейсон Шварцман. Помимо ЛаБафа, каст пополнился такими именами, как Грейс Вандервол, Кэтрин Хантер, Джеймс Ремар.

Бюджет картины составляет около $100 млн, однако детали фильма хранятся в тайне. Известно лишь, что «Мегалополис» — эпическая история о политических амбициях, гениях и противоречивой любви.

Сообщалось также, что в драме снимутся Обри Плаза, Адам Драйвер, Лоренс Фишберн и Натали Эммануэль. Съемки начнутся осенью 2022 года.

Шайа ЛаБаф — американский актер. Сниматься начал в детстве, в том числе в картинах «Хулиганы и ботаны», «Клад». Прославился ролями в фильмах «Нимфоманка», «Ярость», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Константин: Повелитель тьмы», «Я, робот». В декабре 2021 года стало известно о расторжении контракта между ЛаБафом и голливудским агентством по продвижению талантов CAA. Сообщалось, что актер, ранее обвиненный в насилии, проходит лечение в реабилитационном центре и поэтому решил сделать перерыв в карьере.

В конце августа актриса, продюсер и режиссер Оливия Уайлд рассказала, что уволила актера Шайю ЛаБафа из фильма «Не волнуйся, солнышко» ради создания безопасной атмосферы на съемках.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Адам Драйвер
Adam Driver
Натали Эммануэль
Nathalie Emmanuel
Звезда «Гарри Поттера» сыграет в сиквеле «Джокера»
Лоренс Фишберн
Laurence Fishburne
Талия Шайр
Talia Shire
Николас Кейдж получил роль в фильме «Сценарий мечты»
Шайа ЛаБаф
Shia LaBeouf
Обри Плаза
Aubrey Plaza
Толстоганова сыграет главную героиню в новой экранизации «Вам и не снилось»
Мегалополис
Джейсон Шварцман
Jason Schwartzman
Шайю ЛаБафа уволили из фильма ради безопасной атмосферы на съемках
Френсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
Акиньшина и Кяро играют мужа и жену: первые фото со съемок
Бортич снимается в новой роли: первые кадры комедии «Я — богиня»
Режиссер американской «Иронии судьбы» снимет фильм с Козловским и Галустяном
Бикович и Охлобыстин воссоединились на съемках «Холопа 2»
Яковлева и Хориняк снимаются в роуд-муви: первые фото
Джонни Депп станет режиссером фильма впервые за 25 лет
Стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере»
Елизавета Янковская получила новую роль: первые фото в образе
Про Фантомаса выпустят новые фильм и сериал
Появилось первое фото Джонни Деппа в образе короля Людовика XV
Джеймс Франко исполнит роль Фиделя Кастро в новом фильме
Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера
Юра Борисов сыграет Пушкина
Стартовали съемки второй части «Дюны»
Прилучный снимается в необычной для себя роли: первые фото
Шахназаров рассказал, что у него есть роль для Джонни Деппа
Netflix профинансирует новый фильм с Джонни Деппом
Названа примерная дата начала съемок нового фильма про Бонда
Бероев и Алферова снова снимаются вместе: первые кадры
Звезда «Эйфории» снимется в приквеле «Голодных игр»
Стало известно, как будет выглядеть Чебурашка в новом фильме
Леди Гага может сняться в «Джокере 2» с Хоакином Фениксом
Российский актер получил роль в фильме «Миссия невыполнима 7»
Анджелина Джоли снимет Сальму Хайек в своем новом фильме
Брэд Питт сыграет гонщика в фильме о «Формуле-1»
Хабаровский губернатор снимется в фильме о краже золота
Названа главная претендентка на роль Мадонны в фильме о певице
Режиссер «Джокера» приступил к работе над продолжением фильма
Раскрыт актерский состав нового фильма про майора Грома
Ума Турман получила роль президента США в романтической комедии
Marvel не может найти режиссера новой «Фантастической четверки»
Хавьер Бардем пообещал, что вторая часть «Дюны» удивит зрителей
Неузнаваемый Брэдли Купер снимается в новом фильме: первое фото
Звезда фильма «Один дома» снимется в триллере про пандемию
Александр Петров снялся в фильме Романа Полански
Эми Адамс сыграет собаку в новом фильме ужасов
23-летняя дочь Умы Турман на съемках с мамой: первые фото
Продюсер «Елок 9» высказался об участии Урганта в съемках
Кологривый сыграет Емелю в сказке «По щучьему велению»
62-летний Спейси впервые после скандала получил главную роль
Продюсеры намекнули на выход очередных «Елок»
Серебренников работает над фильмом об Эдуарде Лимонове
62-летняя Дженнифер Грей вернется в сиквеле «Грязных танцев»
Sony анонсировала третью часть «Венома»
Вин Дизель раскрыл название десятого «Форсажа»
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снова снимутся вместе
Новые трейлеры
Либерея: Охотники за сокровищами
Трейлер
Фабельманы
Трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Уиллоу
Трейлер (англ.)
Андор
Трейлер (англ.)
Фокус-покус 2
Трейлер (англ.)
Зачарованная 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь