Шайа ЛаБаф снимется у Френсиса Форда Копполы

Американский актер Шайа ЛаБаф присоединился к актерскому составу фильма Френсиса Форда Копполы «Мегалополис». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В новом проекте примут участие также родственники Копполы: его сестра Талия Шайр и племянник Джейсон Шварцман. Помимо ЛаБафа, каст пополнился такими именами, как Грейс Вандервол, Кэтрин Хантер, Джеймс Ремар.
Бюджет картины составляет около $100 млн, однако детали фильма хранятся в тайне. Известно лишь, что «Мегалополис» — эпическая история о политических амбициях, гениях и противоречивой любви.
Сообщалось также, что в драме снимутся Обри Плаза, Адам Драйвер, Лоренс Фишберн и Натали Эммануэль. Съемки начнутся осенью 2022 года.
Шайа ЛаБаф — американский актер. Сниматься начал в детстве, в том числе в картинах «Хулиганы и ботаны», «Клад». Прославился ролями в фильмах «Нимфоманка», «Ярость», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Константин: Повелитель тьмы», «Я, робот». В декабре 2021 года стало известно о расторжении контракта между ЛаБафом и голливудским агентством по продвижению талантов CAA. Сообщалось, что актер, ранее обвиненный в насилии, проходит лечение в реабилитационном центре и поэтому решил сделать перерыв в карьере.
В конце августа актриса, продюсер и режиссер Оливия Уайлд рассказала, что уволила актера Шайю ЛаБафа из фильма «Не волнуйся, солнышко» ради создания безопасной атмосферы на съемках.