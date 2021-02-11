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11 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Звезда «Трансформеров» Шайа ЛаБаф сделает перерыв в карьере

Обвиненный в насилии актер проходит лечение в реабилитационном центре
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Голливудское агентство по продвижению талантов CAA разорвало контракт с обвиненным в насилии актером Шайей ЛаБафом. Об этом сообщает издание Variety.

Сотрудничество было расторгнуто по обоюдному согласию, звезду «Трансформеров» не увольняли. В настоящее время ЛаБаф проходит лечение в реабилитационном центре, поэтому он решил сделать перерыв в карьере.

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Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что артист находится в лечебном учреждении уже более пяти недель. От чего именно его лечат, не уточняется.

11 декабря прошлого года стало известно, что исполнительница FKA twigs (настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт) подала в суд на ЛаБафа. Как утверждается в иске, за время их романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и намеренно заразил ее венерическим заболеванием. FKA twigs поддержала певица Сиа, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста.

Шайа ЛаБаф — американский актер. Сниматься начал в детстве, в том числе в картинах «Хулиганы и ботаны», «Клад». Прославился ролями в фильмах «Нимфоманка», «Ярость», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Константин: Повелитель тьмы», «Я, робот».

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