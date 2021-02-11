Звезда «Трансформеров» Шайа ЛаБаф сделает перерыв в карьере

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Голливудское агентство по продвижению талантов CAA разорвало контракт с обвиненным в насилии актером Шайей ЛаБафом. Об этом сообщает издание Variety.

Сотрудничество было расторгнуто по обоюдному согласию, звезду «Трансформеров» не увольняли. В настоящее время ЛаБаф проходит лечение в реабилитационном центре, поэтому он решил сделать перерыв в карьере.

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Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что артист находится в лечебном учреждении уже более пяти недель. От чего именно его лечат, не уточняется.