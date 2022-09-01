Шоураннер «Дома Дракона» объявил об уходе из проекта

Кадр из сериала «Дом Дракона»

Шоураннер сериала «Дом Дракона» Мигель Сапочник объявил о том, что уходит из проекта. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сапочник решил покинуть проект спустя три года работы. Единственным шоураннером сериала станет Райан Кондал. Во втором сезоне к команде «Дома Дракона» также присоединится Алан Тейлор, бывший режиссер «Игры престолов», который выступит в качестве исполнительного продюсера. Отмечается, что Сапочник останется на аналогичной должности.

Шоураннер отметил, что ему было сложно принять решение об уходе из проекта. «Работать над вселенной "Игры престолов" в течение последних нескольких лет было для меня честью и привилегией. Последние два года я провел с потрясающим актерским составом и съемочной группой "Дома Дракона". Я горжусь тем, чего мы достигли после выхода первого сезона, и очень рад восторженной реакции от наших зрителей. Мне было невероятно сложно принять решение двигаться дальше, но я знаю, что для меня это был правильный выбор», — заявил Сапочник.

Ранее сообщалось, что второй эпизод сериала «Дом Дракона» оказался успешнее первого и привлек больше 10 миллионов зрителей на плафтормах HBO и HBO Max. Кроме того, известно, что из-за высоких рейтингов проект уже продлили на второй сезон.