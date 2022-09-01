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1 сентября 2022, новость

Шоураннер «Дома Дракона» объявил об уходе из проекта

Мигель Сапочник отметил, что ему было сложно принять это решение
Кадр из сериала «Дом Дракона»

Шоураннер сериала «Дом Дракона» Мигель Сапочник объявил о том, что уходит из проекта. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сапочник решил покинуть проект спустя три года работы. Единственным шоураннером сериала станет Райан Кондал. Во втором сезоне к команде «Дома Дракона» также присоединится Алан Тейлор, бывший режиссер «Игры престолов», который выступит в качестве исполнительного продюсера. Отмечается, что Сапочник останется на аналогичной должности.

Шоураннер отметил, что ему было сложно принять решение об уходе из проекта. «Работать над вселенной "Игры престолов" в течение последних нескольких лет было для меня честью и привилегией. Последние два года я провел с потрясающим актерским составом и съемочной группой "Дома Дракона". Я горжусь тем, чего мы достигли после выхода первого сезона, и очень рад восторженной реакции от наших зрителей. Мне было невероятно сложно принять решение двигаться дальше, но я знаю, что для меня это был правильный выбор», — заявил Сапочник.

Ранее сообщалось, что второй эпизод сериала «Дом Дракона» оказался успешнее первого и привлек больше 10 миллионов зрителей на плафтормах HBO и HBO Max. Кроме того, известно, что из-за высоких рейтингов проект уже продлили на второй сезон

7.1
Дом Дракона
2022/США18+драмафэнтезиприключения
Моя оценка

События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

Ключевые роли в сериале исполняют британские актеры Пэдди КонсидайнОливия КукЭмма Д’АрсиМэтт Смит и другие.

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