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31 августа 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Сын актера Андрея Панина представил свой дебют на ММКФ

В Москве прошел показ фильма «Недетский дом»
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20
фотографий
20
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Фото предоставлены прокатчиком

В рамках 44-го Московского международного кинофестиваля состоялась премьера остросоциальной драмы Михаила Расходникова «Недетский дом».

Фильм рассказывает о противостоянии сирот и дирекции детского дома, который вместо помощи лишь укрепил в детях ощущение брошенности. В основу сценария легли реальные события. Главные роли исполнили Иван ОхлобыстинИрина Розанова, Полина Ватага и 20-летний сын погибшего актера Андрея Панина Александр Панин, для которого эта роль стала дебютной. Как проходили съемки проекта — смотрите в нашем фоторепортаже.

По сюжету, герой Охлобыстина, Андрей Маст, становится директором детского дома и вводит жесткую систему наказаний. В ответ на это воспитанники устраивают бунт, чтобы показать взрослым, что именно они настоящие хозяева «детского дома».

Показ картины посетили Сергей Безруков с супругой Анной Матисон, Эвелина Бледанс, Екатерина Кабак, Сергей Филин с семьей, Маруся Климова, Анна Калашникова, Сергей Комаров, Любовь Тихомирова, Владимир Левкин с женой, Анна Бегунова и Дмитрий Власкин, Мария Лобанова, Елена Старостина и многие другие.

Александр Панин — сын актера Андрея Панина и актрисы Натальи Рогожкиной. Андрей Панин известен по таким фильмам, как «Водитель для Веры», «Бой с тенью», «Бригада». Он погиб в 2013 году в возрасте 50 лет. Одной из последних его киноработ стала роль в фильме Андрея Прошкина «Орда».

В широкий прокат фильм «Недетский дом» выйдет 15 сентября. 

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