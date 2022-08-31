Сын актера Андрея Панина представил свой дебют на ММКФ

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Фото предоставлены прокатчиком

В рамках 44-го Московского международного кинофестиваля состоялась премьера остросоциальной драмы Михаила Расходникова «Недетский дом».

Фильм рассказывает о противостоянии сирот и дирекции детского дома, который вместо помощи лишь укрепил в детях ощущение брошенности. В основу сценария легли реальные события. Главные роли исполнили Иван Охлобыстин, Ирина Розанова, Полина Ватага и 20-летний сын погибшего актера Андрея Панина Александр Панин, для которого эта роль стала дебютной. Как проходили съемки проекта — смотрите в нашем фоторепортаже.

По сюжету, герой Охлобыстина, Андрей Маст, становится директором детского дома и вводит жесткую систему наказаний. В ответ на это воспитанники устраивают бунт, чтобы показать взрослым, что именно они настоящие хозяева «детского дома».

Александр Панин — сын актера Андрея Панина и актрисы Натальи Рогожкиной. Андрей Панин известен по таким фильмам, как «Водитель для Веры», «Бой с тенью», «Бригада». Он погиб в 2013 году в возрасте 50 лет. Одной из последних его киноработ стала роль в фильме Андрея Прошкина «Орда».

В широкий прокат фильм «Недетский дом» выйдет 15 сентября.