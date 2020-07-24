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24 июля 2020, Кино Mail.ruновость

19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным

Александр Панин получил свою первую роль в картине «Недетский дом»
Андрей и Александр Панины | Источник: PersonaStars

Сын погибшего актера Андрея Панина дебютирует в большом кино. 19-летний Александр Панин появится в фильме «Недетский дом» режиссера Михаила Расходникова («Дорогой папа»), пишет StarHit. Съемки картины о жизни детей, оставленных родителями, уже стартовали.

Панин, который, по данным издания, учится в университете и получает специальность, не связанную с творчеством, в новой ленте исполнит роль воспитанника детского дома. Одним из партнеров Александра по съемочной площадке стал Иван Охлобыстин, который воплотит на экране роль директора учреждения. Как актер рассказал в интервью журналу «7 дней», сюжет ленты «Недетский дом» основан на реальных событиях:

В детский дом приходит новый директор, которого играю я, из-за чего там происходит бунт. Мой персонаж — такая последняя капля...
Иван Охлобыстин

Охлобыстин подчеркнул, что многие из ребят, которые играют в фильме, действительно прошли через детские дома. Съемки продлятся в Москве до конца лета. На экраны «Недетский дом» выйдет, предположительно, в 2021 году.

Напомним, артист Андрей Панин известен по таким фильмам, как «Водитель для Веры», «Бой с тенью», «Бригада». Он погиб в 2013 году в возрасте 50 лет. Одной из последних его киноработ стала роль в фильме Андрея Прошкина «Орда».

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