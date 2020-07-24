19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным

Сын погибшего актера Андрея Панина дебютирует в большом кино. 19-летний Александр Панин появится в фильме «Недетский дом» режиссера Михаила Расходникова («Дорогой папа»), пишет StarHit. Съемки картины о жизни детей, оставленных родителями, уже стартовали.

Панин, который, по данным издания, учится в университете и получает специальность, не связанную с творчеством, в новой ленте исполнит роль воспитанника детского дома. Одним из партнеров Александра по съемочной площадке стал Иван Охлобыстин, который воплотит на экране роль директора учреждения. Как актер рассказал в интервью журналу «7 дней», сюжет ленты «Недетский дом» основан на реальных событиях:

В детский дом приходит новый директор, которого играю я, из-за чего там происходит бунт. Мой персонаж — такая последняя капля... Иван Охлобыстин

Охлобыстин подчеркнул, что многие из ребят, которые играют в фильме, действительно прошли через детские дома. Съемки продлятся в Москве до конца лета. На экраны «Недетский дом» выйдет, предположительно, в 2021 году.