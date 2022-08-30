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30 августа 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Дочь Пересильд и Учителя представила фильм со своим участием на ММКФ

Родители поддержали 13-летнюю Анну Пересильд на премьере триллера «Тибра»
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Фото: «Централ Партнершип»

В рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ), торжественно открывшегося в минувшие выходные, в Большом зале Дома кино состоялась премьера картины Анны Гороян «Тибра». Этот показ открыл «Российские программы» смотра.

Фильм первым зрителям вместе с режиссером представила исполнительница главной роли Анна Пересильд, 13-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, которые также появились на премьере. 

Для нового фильма Анна Пересильд примерила необычный образ — девочки-альбиноса по прозвищу Мука, которая становится единственным свидетелем загадочного исчезновения сверстницы и влюбляется в главного подозреваемого.

Представляя свою работу, 13-летняя актриса сказала: «Надеюсь, что все подростки, которые стесняются себя и своей внешности, стесняются какой-то своей особенности, после фильма поймут, что нужно  любить себя, ведь все мы разные».

Мистический триллер «Тибра» выйдет в широкий прокат 15 сентября.

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