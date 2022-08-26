Названа самая популярная экранизированная книга среди россиян

Кадр из фильма «Дюна»

Роман Фрэнка Герберта «Дюна» стал самым популярным среди экранизированных за последний год произведений среди россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «ЛитРес».

«Следом за ним — бестселлер Котаро Исака «Поезд убийц», который стал основой для фильма «Быстрее пули» с Брэдом Питтом в главной роли. Далее — историческая любовная серия «Бриджертоны» Джулии Куин, экранизацию которой в первый месяц посмотрели 63 млн зрителей», — говорится в исследовании.