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26 августа 2022, новость

Названа самая популярная экранизированная книга среди россиян

По результатам исследования составлен рейтинг произведений, получивших киноверсии за последний год
Кадр из фильма «Дюна»

Роман Фрэнка Герберта «Дюна» стал самым популярным среди экранизированных за последний год произведений среди россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «ЛитРес».

«Следом за ним — бестселлер Котаро Исака «Поезд убийц», который стал основой для фильма «Быстрее пули» с Брэдом Питтом в главной роли. Далее — историческая любовная серия «Бриджертоны» Джулии Куин, экранизацию которой в первый месяц посмотрели 63 млн зрителей», — говорится в исследовании.

Также в рейтинг попали «Отблески Этерны» Веры Камши (литературный цикл лег в основу фэнтези-сериала «Этерна. Часть первая»), «Empire V» Виктора Пелевина (по книге снят триллер «Ампир V» с Павлом Табаковым в главной роли) и «Дом Gucci» Сары Гай Форден.

В «ЛитРесе» рассказали, что экранизация книги напрямую связана с ее продажей. «Для романов современных авторов экранизации — это выход за пределы общества книголюбов и их счастливый шанс», — поделились в онлайн-библиотеке.

Фильм «Дюна» по роману писателя Фрэнка Герберта вышел на экраны 3 сентября 2021 года и собрал в мировом прокате 401,8 миллиона долларов. В настоящее время режиссер Дени Вильнев работает над второй частью, съемки стартовали в июле. Главные роли в киноленте сыграют Тимоти ШаламеРебекка ФергюсонЗендаяДжош Бролин и Хавьер Бардем.

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