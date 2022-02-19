Ума Турман высказалась о третьей части «Убить Билла»

Ума Турман в фильме «Убить Билла 2» | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Ума Турман высказалась о выходе третьей части «Убить Билла». Об этом сообщает Deadline.

Слухи о том, что Квентин Тарантино займется третьим фильмом серии, распространяются более 15 лет. По словам исполнительницы главной роли в первых двух картинах, когда-то создатели всерьез обсуждали этот проект.

«Я не вижу его на горизонте. Я ненавижу разочаровывать людей. Все хотят его выхода, но я думаю, что это случится не скоро», — заявила Турман.

В 2019 году Тарантино рассказал о желании снять продолжение дилогии «Убить Билла». Тогда режиссер отметил, что займется третьей частью не ранее чем через три года, и фильм будет отличаться от предшественников. «Я бы не хотел просто снять какое-нибудь нелепое приключение. Она (Невеста в исполнении Умы Турман — прим. ред.) просто не заслужила этого!» — подчеркнул он.

Тарантино также делился идеями о том, как мог бы выглядеть фильм «Убить Билла 3». В частности, режиссер признался, что если он действительно возьмется за долгожданное продолжение истории Невесты, то хотел бы увидеть на съемочной площадке в роли дочери главной героини Майю Хоук — дочь Умы Турман.