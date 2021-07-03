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3 июля 2021, новость

Тарантино хотел бы снять Уму Турман с дочкой в «Убить Билла 3»

Режиссер рассказал, как он себе представляет продолжение истории Невесты
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Квентин Тарантино принял участие в подкасте Сета Рогена The Joe Rogan Experience. Режиссер, ранее сообщивший о намерении покинуть кинематограф после десятого фильма, охотно поделился идеями о том, как могла бы выглядеть третья часть его знаковой дилогии «Убить Билла».

Тарантино признался, что, если он действительно возьмется за долгожданное продолжение истории Невесты, то хотел бы увидеть на съемочной площадке в роли дочери главной героини Майю Хоук — дочь Умы Турман.

Новость
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Я думаю, это могло бы быть возвращение к персонажам 20 лет спустя. Невеста и ее дочь Би-Би прожили 20 лет мирной жизнью, но потом этот мир рушится. Теперь Невеста и Би-Би в бегах... Одна только мысль о том, чтобы снять Уму вместе с дочерью, приводит меня в восторг.
Квентин Тарантино

Кстати, Майя уже снималась у Тарантино — в картине «Однажды... в Голливуде» она сыграла «дитя цветов» Линду Касабиан.

Напомним, Майя Хоук — дочь Умы Турман и Итана Хоука. Актерскую карьеру девушка начала в 2017 году, когда на канале BBC вышла экранизация книги Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», в ней Майя сыграла Джозефину Марч. Широкую известность Хоук получила благодаря роли в третьем сезоне сериала «Очень странные дела».

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