Тарантино хотел бы снять Уму Турман с дочкой в «Убить Билла 3»

Квентин Тарантино принял участие в подкасте Сета Рогена The Joe Rogan Experience. Режиссер, ранее сообщивший о намерении покинуть кинематограф после десятого фильма, охотно поделился идеями о том, как могла бы выглядеть третья часть его знаковой дилогии «Убить Билла».
Тарантино признался, что, если он действительно возьмется за долгожданное продолжение истории Невесты, то хотел бы увидеть на съемочной площадке в роли дочери главной героини Майю Хоук — дочь Умы Турман.
Я думаю, это могло бы быть возвращение к персонажам 20 лет спустя. Невеста и ее дочь Би-Би прожили 20 лет мирной жизнью, но потом этот мир рушится. Теперь Невеста и Би-Би в бегах... Одна только мысль о том, чтобы снять Уму вместе с дочерью, приводит меня в восторг.
Кстати, Майя уже снималась у Тарантино — в картине «Однажды... в Голливуде» она сыграла «дитя цветов» Линду Касабиан.
Напомним, Майя Хоук — дочь Умы Турман и Итана Хоука. Актерскую карьеру девушка начала в 2017 году, когда на канале BBC вышла экранизация книги Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», в ней Майя сыграла Джозефину Марч. Широкую известность Хоук получила благодаря роли в третьем сезоне сериала «Очень странные дела».