Тарантино хотел бы снять Уму Турман с дочкой в «Убить Билла 3»

Я думаю, это могло бы быть возвращение к персонажам 20 лет спустя. Невеста и ее дочь Би-Би прожили 20 лет мирной жизнью, но потом этот мир рушится. Теперь Невеста и Би-Би в бегах... Одна только мысль о том, чтобы снять Уму вместе с дочерью, приводит меня в восторг.