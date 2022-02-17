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17 февраля 2022, новость

Звезда «Игры престолов» пострадал во время драки на съемках

Николай Костер-Вальдау рассказал о работе над фильмом «Борьба со льдом»
Николай Костер-Вальдау | Источник: Legion-Media.ru

Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», получил сотрясение мозга на съемках драки для фильма «Борьба со льдом». Об этом сообщает Deadline.

В проекте Петера Флинта для стриминговой платформы Netflix есть эпизод, в котором актер дерется с медведем. При этом роль медведя исполняет исландский дзюдоист-чемпион, который также работает каскадером. Именно его фигуру позже обрисовали при помощи компьютерной графики.

Костер-Вальдау рассказал, что пострадал во время работы.

«В тот день я хотел, чтобы все выглядело как можно лучше, поэтому я расслабился, и он действительно начал швырять меня как тряпичную куклу. Очень сильный мужчина. Мы смотрели отрывки из этой сцены, в которых есть я и этот парень в коричневом костюме со странным медвежьим шлемом. Это выглядело нелепо. Теперь [с компьютерной графикой] это просто невероятно», — отметил актер.

Он пошутил, что ему бы не помешал дублер.

События картины «Борьба со льдом» разворачиваются в 1909 году. По сюжету, два исследователя отправляются на поиски следов датской экспедиции, участники которой изучали Гренландию. На Netflix фильм появится 2 марта.

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