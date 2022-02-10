1909 год. Датская экспедиция в Алабаму под руководством капитана Эйнара Миккельсена пытается опровергнуть утверждение властей США о том, что Гренландия разделена на две части, из-за чего американцы претендуют на ее северо-восточную часть. Оставив остальную команду на корабле, Миккельсен и Ивер Иверсен отправляются на санях по льду. Убедившись в том, что Гренландия — единый остров, герои должны вернуться на корабль, однако это оказывается не так просто. Голодные и на исходе сил, они переживают нападение белого медведя, а затем обнаруживают, что корабль раздавлен льдами.