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Борьба со льдом

Against the Ice

20221 ч. 42 мин.драмаисторическийприключения
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Сюжет фильма:

1909 год. Датская экспедиция в Алабаму под руководством капитана Эйнара Миккельсена пытается опровергнуть утверждение властей США о том, что Гренландия разделена на две части, из-за чего американцы претендуют на ее северо-восточную часть. Оставив остальную команду на корабле, Миккельсен и Ивер Иверсен отправляются на санях по льду. Убедившись в том, что Гренландия — единый остров, герои должны вернуться на корабль, однако это оказывается не так просто. Голодные и на исходе сил, они переживают нападение белого медведя, а затем обнаруживают, что корабль раздавлен льдами.

Режиссер
Петер Флинт
В ролях
Николай Костер-Вальдау, Джо Коул, Чарльз Дэнс, Хейда Рид, Эдвард Спелирс, Диармед Мёрта, Гисли Орн Гардарссон, Сэм Редфорд, Ник Джеймисон, Фрэнки Уилсон, Торстейнн Бахман
Страна
Дания, Исландия
Премьера
10 февраля (Мир)
2 марта (Онлайн-премьера)
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Трейлеры2
Кадры3
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