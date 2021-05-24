11 Раскопки IMDb7.1 Моя оценка 0 6 уже оценили Великобритания / 2021 драма биография исторический Хочу посмотреть 1 Трейлер Лили Джеймс, Рэйф Файнс и Кэри Маллиган в исторической драме о найденном на раскопках эхе британского прошлого

12 Малкольм и Мари IMDb6.7 Моя оценка 0 6 уже оценили США / 2021 / 1 ч. 46 мин. драма мелодрама Хочу посмотреть 2 Трейлеры Отношения молодого режиссера и его возлюбленной проходят проверку на прочность, пока они ждут первой реакции критиков на его новый фильм

13 Женщина в окне IMDb5.7 Моя оценка 0 4 уже оценили США / 2021 / 1 ч. 40 мин. / 16+ драма триллер детектив криминал Хочу посмотреть 2 Трейлеры Современная интерпретация хичкоковского триллера о наблюдении за соседями через окно

14 Ребекка IMDb6.0 Моя оценка 0 5 уже оценили США / 2020 / 2 ч. 1 мин. драма мелодрама триллер Хочу посмотреть 1 Трейлер Новая экранизация неоготического романа Дафны Дю Морье с Лили Джеймс и Арми Хаммером

15 Клаус 8.2 92

оценки IMDb8.2 Моя оценка 0 92 уже оценили Испания, Великобритания / 2019 / 1 ч. 36 мин. комедия мультфильмы приключения семейный Хочу посмотреть 1 Трейлер Рождественский мультфильм об избалованном сыне владельца почтовой империи, которого отправляют работать почтальоном на ледяной остров с враждующими жителями

16 Маугли 6.5 43

оценки IMDb6.5 Моя оценка 0 43 уже оценили США / 2018 / 1 ч. 44 мин. / 12+ драма приключения Хочу посмотреть 2 Трейлеры Новая история о старых героях сказки про Маугли — мальчика, выращенного в стае волков

17 Энола Холмс 6.4 44

оценки IMDb6.6 Моя оценка 0 44 уже оценили США / 2020 драма детектив криминал Хочу посмотреть 1 Трейлер Младшая сестра Шерлока Холмса решила пойти по стопам своего знаменитого брата и разгадать тайну исчезновения своей матери

18 Думаю, как все закончить IMDb6.6 Моя оценка 0 9 уже оценили США / 2020 / 2 ч. 14 мин. драма триллер ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер Одним снежным днем Джейк вместе с девушкой отправляются в гости к его родителям, и это путешествие оказывается чем-то очень странным

19 Неограненные драгоценности 6 29

оценок IMDb7.4 Моя оценка 0 29 уже оценили США / 2019 / 2 ч. 15 мин. драма триллер криминал Хочу посмотреть 2 Трейлеры Владелец некогда процветавшего ювелирного бизнеса, погрязший в долгах, заполучает редкий опал из Эфиопии — блестящая роль Адама Сэндлера в авторской драме братьев Сэфди