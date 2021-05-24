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Пронзительная драма с Йоханссон и фэнтези-боевик с Терон, черно-белая мелодрама с Зендаей и необычный триллер с Буллок — изучаем самые любопытные, популярные и лучшие оригинальные фильмы Netflix
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1
Суд над чикагской семеркой
7.5
22
оценки
IMDb
7.8
Моя оценка
0
22 уже оценили
США
/
2020
/
2 ч. 9 мин.
драма
триллер
исторический
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
История несправедливого суда над семерыми участниками протестов против Вьетнамской войны в 1968 году
2
Ирландец
7.4
112
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
112 уже оценили
США
/
2019
/
3 ч. 29 мин.
драма
биография
криминал
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Криминальная драма Мартина Скорсезе о знаменитом палаче мафии Фрэнке Ширэне
3
Манк
7
11
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
11 уже оценили
США
/
2020
/
2 ч. 11 мин.
драма
биография
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Черно-белый байопик Дэвида Финчера о легендарном голливудском сценаристе Германе Манкевиче и его работе над «Гражданином Кейном»
4
Брачная история
6.5
63
оценки
IMDb
7.9
Моя оценка
0
63 уже оценили
США
/
2019
/
2 ч. 15 мин.
драма
комедия
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Пронзительная драма о разводе с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон в главных ролях
5
Король
7.2
49
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
49 уже оценили
Австралия
,
Венгрия
,
Великобритания
/
2019
/
2 ч. 13 мин.
драма
биография
исторический
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Тимоти Шаламе в роли молодого, но мудрого английского короля Генриха V
6
Дьявол всегда здесь
7.2
38
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
38 уже оценили
США
/
2020
/
2 ч. 18 мин.
драма
триллер
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Экранизация одноименного романа Дональда Рея Поллока о людях, в сердцах которых поселилось зло
7
Рома
6.3
20
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
20 уже оценили
США
,
Мексика
/
2018
/
2 ч. 15 мин.
драма
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
Драматическая лента Альфонсо Куарона о жизни мексиканской семьи из 1970-х
8
Фрагменты женщины
IMDb
7.1
Моя оценка
0
3 уже оценили
Канада
/
2020
/
2 ч. 6 мин.
драма
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Ванесса Кирби и Шайа ЛаБаф в драме о скорбящей матери, которая пытается восстановить свою жизнь после потери ребенка
9
Элегия Хиллбилли
IMDb
6.7
Моя оценка
0
4 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 56 мин.
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Современное исследование понятия «американской мечты» через историю трех поколений одной семьи
10
Белый тигр
IMDb
7.1
Моя оценка
0
3 уже оценили
Индия
/
2021
/
2 ч. 11 мин.
/
16+
драма
криминал
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Экранизация одноименного бестселлера индийского писателя Аравинда Адиги
11
Раскопки
IMDb
7.1
Моя оценка
0
6 уже оценили
Великобритания
/
2021
драма
биография
исторический
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Лили Джеймс, Рэйф Файнс и Кэри Маллиган в исторической драме о найденном на раскопках эхе британского прошлого
12
Малкольм и Мари
IMDb
6.7
Моя оценка
0
6 уже оценили
США
/
2021
/
1 ч. 46 мин.
драма
мелодрама
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Отношения молодого режиссера и его возлюбленной проходят проверку на прочность, пока они ждут первой реакции критиков на его новый фильм
13
Женщина в окне
IMDb
5.7
Моя оценка
0
4 уже оценили
США
/
2021
/
1 ч. 40 мин.
/
16+
драма
триллер
детектив
криминал
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Современная интерпретация хичкоковского триллера о наблюдении за соседями через окно
14
Ребекка
IMDb
6.0
Моя оценка
0
5 уже оценили
США
/
2020
/
2 ч. 1 мин.
драма
мелодрама
триллер
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Новая экранизация неоготического романа Дафны Дю Морье с Лили Джеймс и Арми Хаммером
15
Клаус
8.2
92
оценки
IMDb
8.2
Моя оценка
0
92 уже оценили
Испания
,
Великобритания
/
2019
/
1 ч. 36 мин.
комедия
мультфильмы
приключения
семейный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Рождественский мультфильм об избалованном сыне владельца почтовой империи, которого отправляют работать почтальоном на ледяной остров с враждующими жителями
16
Маугли
6.5
43
оценки
IMDb
6.5
Моя оценка
0
43 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 44 мин.
/
12+
драма
приключения
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Новая история о старых героях сказки про Маугли — мальчика, выращенного в стае волков
17
Энола Холмс
6.4
44
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
44 уже оценили
США
/
2020
драма
детектив
криминал
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Младшая сестра Шерлока Холмса решила пойти по стопам своего знаменитого брата и разгадать тайну исчезновения своей матери
18
Думаю, как все закончить
IMDb
6.6
Моя оценка
0
9 уже оценили
США
/
2020
/
2 ч. 14 мин.
драма
триллер
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Одним снежным днем Джейк вместе с девушкой отправляются в гости к его родителям, и это путешествие оказывается чем-то очень странным
19
Неограненные драгоценности
6
29
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
29 уже оценили
США
/
2019
/
2 ч. 15 мин.
драма
триллер
криминал
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Владелец некогда процветавшего ювелирного бизнеса, погрязший в долгах, заполучает редкий опал из Эфиопии — блестящая роль Адама Сэндлера в авторской драме братьев Сэфди
20
Бессмертная гвардия
6.8
221
оценка
IMDb
6.7
Моя оценка
0
221 уже оценил
США
/
2020
/
1 ч. 58 мин.
боевик
фэнтези
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Экранизация комикса о группе бессмертных воинов из разных эпох, сражающихся на благо смертного мира
21
Тайлер Рейк: Операция по спасению
7
68
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
68 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 56 мин.
драма
боевик
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Наемник должен освободить сына международного преступника, ставшего пешкой в противостоянии двух влиятельнейших наркобаронов
22
Птичий короб
7.1
152
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
152 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 57 мин.
драма
триллер
фантастика
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
В постапокалиптическом мире мать-одиночка с двумя детьми вслепую отправляется на поиски других выживших
23
Кислород
IMDb
6.5
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
,
Франция
/
2021
/
1 ч. 40 мин.
/
12+
драма
триллер
фантастика
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Фантастический боевик с Мелани Лоран в главной роли
24
Игра Джеральда
5.8
39
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
39 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч. 43 мин.
триллер
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Триллер о потайных страхах по роману Стивена Кинга
25
Истории семьи Майровиц
5.6
17
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
17 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч. 50 мин.
драма
комедия
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Не особенно дружная семья все же собирается вместе в честь мероприятия: отметить творческую деятельность главы семейства
26
В этом мире я больше не чувствую себя как дома
6.1
13
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
13 уже оценили
США
/
2016
/
1 ч. 33 мин.
драма
мелодрама
комедия
криминал
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Депрессивная Рут решает наказать хулиганов, которые ее ограбили
27
Меня зовут Долемайт
5.8
15
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
15 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч. 58 мин.
драма
биография
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История крестного отца рэпа Руди Рея Мура, известного под именем Долемайт
28
Прачечная
IMDb
6.3
Моя оценка
0
6 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч. 35 мин.
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Картина Стивена Содерберга о скандальном «панамском досье» — утечке 11,5 миллионов документов с деталями об офшорной деятельности знаменитостей
29
Яркость
6.8
225
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
225 уже оценили
США
/
2017
криминал
фантастика
фэнтези
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
В вымышленном фантастическом мире Лос-Анджелеса царствуют не только высокие технологии, но и магия
30
Проект Power
6.8
33
оценки
IMDb
6.0
Моя оценка
0
33 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 51 мин.
боевик
криминал
фантастика
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Таблетка, дарующая каждому, кто ее выпьет, непредсказуемую суперспособность на пять минут, оказывается в свободном доступе на улицах города
31
Армия мертвецов
IMDb
6.1
Моя оценка
0
6 уже оценили
США
/
2021
/
2 ч. 28 мин.
/
18+
триллер
боевик
ужасы
фантастика
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Зак Снайдер проворачивает самое крупное ограбление в истории Лас-Вегаса во время эпидемии зомби
32
Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga
5.7
56
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
56 уже оценили
США
/
2020
/
2 ч. 3 мин.
мелодрама
комедия
музыкальный
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Комедия от Уилла Феррелла, действие которой разворачивается вокруг старейшего международного конкурса песен
33
Баллада Бастера Скраггса
7
39
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
39 уже оценили
США
/
2018
/
2 ч. 12 мин.
/
16+
вестерн
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Фильм-антология братьев Джоэла и Итана Коэнов о Диком Западе с Джеймсом Франко в одной из главных ролей
34
Два Папы
7.2
12
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
12 уже оценили
США
,
Аргентина
,
Италия
,
Великобритания
/
2019
/
2 ч. 5 мин.
драма
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История взаимоотношений двух влиятельных лидеров католической церкви — прогрессивного Франциска и консервативного Бенедикта XVI
35
Другая сторона ветра
IMDb
6.8
Моя оценка
0
2 уже оценили
Иран
,
Франция
/
2018
/
2 ч. 2 мин.
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Фильм Орсона Уэллса, завершенный спустя много лет после его смерти, о режиссере, который пытается быть в тренде
36
Окча
6.6
53
оценки
IMDb
7.3
Моя оценка
0
53 уже оценили
США
,
Южная Корея
/
2017
/
1 ч. 58 мин.
драма
боевик
приключения
фантастика
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
История трогательной дружбы маленькой девочки и огромного фантастического зверя
37
Король вне закона
6.5
26
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
26 уже оценили
Великобритания
/
2018
драма
биография
боевик
исторический
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История о шотландском короле Роберте I Брюсе и его борьбе против католической Англии
38
Сначала они убили моего отца
5.7
37
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
37 уже оценили
США
/
2017
/
2 ч. 16 мин.
драма
биография
исторический
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Камбоджийская писательница вспоминает ужасы, которые пережила во времена правления красных кхмеров
39
Безродные звери
7
103
оценки
IMDb
7.7
Моя оценка
0
103 уже оценили
США
/
2015
/
2 ч. 13 мин.
драма
военный
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
История африканского мальчика Агу, которому приходится стать солдатом-наемником
40
Апостол
6.1
13
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
13 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2018
/
2 ч. 9 мин.
драма
триллер
детектив
ужасы
фэнтези
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Психологический триллер от Netflix с Дэном Стивенсом и Майклом Шином в главных ролях
41
Тройная граница
6.7
38
оценок
IMDb
6.4
Моя оценка
0
38 уже оценили
США
/
2019
драма
триллер
боевик
детектив
криминал
приключения
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Чарли Ханнэм и Бен Аффлек в приключенческом боевике о событиях в Южной Америке
42
Путь: Во все тяжкие. Фильм
7
49
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
49 уже оценили
США
/
2019
/
2 ч. 2 мин.
драма
криминал
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Полнометражное продолжение культового сериала, рассказывающее о судьбе Джесси Пинкмана
43
Призрачная шестерка
6
54
оценки
IMDb
6.1
Моя оценка
0
54 уже оценили
США
/
2019
триллер
боевик
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Самый дорогостоящий фильм Netflix с Райаном Рейнольдсом в главной роли
44
Няня
6.7
26
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
26 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч. 25 мин.
комедия
ужасы
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Красотка няня оказывается хладнокровной убийцей, которая служит самому дьяволу
45
Бархатная бензопила
6.2
37
оценок
IMDb
5.7
Моя оценка
0
37 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч. 49 мин.
триллер
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Тони Коллетт и Джейк Джилленхол в хорроре о первоклассных художниках и серьезных коллекционерах
46
Пятеро одной крови
IMDb
6.5
Моя оценка
0
2 уже оценили
США
/
2020
/
2 ч. 34 мин.
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Драма Спайка Ли о группе ветеранов войны во Вьетнаме, которые возвращаются джунгли, чтобы вновь обрести себя
47
Ма Рейни: Мать блюза
IMDb
7.0
Моя оценка
0
4 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 33 мин.
драма
музыкальный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
«Мать блюза» Ма Рейни записывается на студии в Чикаго в 1927 году и сталкивается с расовым напряжением в коллективе
48
Всем парням, которых я любила раньше
7.2
39
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
39 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 39 мин.
драма
мелодрама
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Молодежная комедия, снятая по одноименному бестселлеру Дженни Хан
49
Ты — мое сомнение
IMDb
6.8
Моя оценка
0
6 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч. 41 мин.
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Романтическая комедия о друзьях детства, которые выросли и влюбились друг в друга
50
Вся жизнь впереди
IMDb
6.8
Моя оценка
0
2 уже оценили
Италия
/
2020
/
1 ч. 34 мин.
драма
Хочу посмотреть
2
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Экранизация романа Ромена Гари об арабском мальчике-сироте, который воспитывается в домашнем приюте старой еврейки
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