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12 февраля 2022, новость

Стоянов объяснил, за что ценит Урганта и Галкина

Артист рассказал также, какие кавээнщики ему не нравятся
Юрий Стоянов | Источник: Legion-Media.ru

Народный артист России Юрий Стоянов в эфире программы «Кино в деталях» рассказал о своей любви к передаче «Клуб веселых и находчивых» (КВН), а также о том, за что ценит телеведущих Максима Галкина и Ивана Урганта.

«В Максиме Галкине я ценю его невероятную эрудированность, его невероятное мастерство пародии, доведенное до абсолюта. В Иване Урганте — свободу и постоянную готовность к импровизации, которая, конечно, построена на уме, на образованности», — заключил он.

Он отметил, что любит КВН потому, что из него выросли замечательные артисты. «Они основали все основные продакшены, во всяком случае, все, что связаны с юмором», — обратил внимание он.

Однако кавээнщики, годами эксплуатирующие один штамп, ему не нравятся. «Не очень люблю, когда с какой-то одной фишкой человек стареет на моих глазах», — сказал он.

Напомним, ранее было названо имя нового ведущего КВН, который заменит Александра Маслякова, повторно заразившегося коронавирусом.

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