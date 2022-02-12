Стоянов объяснил, за что ценит Урганта и Галкина

Юрий Стоянов | Источник: Legion-Media.ru

«В Максиме Галкине я ценю его невероятную эрудированность, его невероятное мастерство пародии, доведенное до абсолюта. В Иване Урганте — свободу и постоянную готовность к импровизации, которая, конечно, построена на уме, на образованности», — заключил он.

Он отметил, что любит КВН потому, что из него выросли замечательные артисты. «Они основали все основные продакшены, во всяком случае, все, что связаны с юмором», — обратил внимание он.

Однако кавээнщики, годами эксплуатирующие один штамп, ему не нравятся. «Не очень люблю, когда с какой-то одной фишкой человек стареет на моих глазах», — сказал он.