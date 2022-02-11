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11 февраля 2022, новость

Официально: названо имя нового ведущего КВН

В анонсе нового сезона сообщается, кто проведет игры вместо заболевшего Александра Маслякова
Дмитрий Нагиев | Источник: Legion-Media.ru

Новым ведущим КВН станет шоумен Дмитрий Нагиев. Об этом сообщается на официальной странице телеигры в инстаграме.

«Ведущий игр — Дмитрий Нагиев!» — говорится в анонсе нового сезона «Клуба веселых и находчивых». Также стало известно, что он будет ведущим 1/8 финала Высшей лиги КВН.

Ранее в феврале Нагиев ответил на слухи о том, что он станет новым ведущим КВН. Комментируя новости об этом, артист заявил, что «нет дыма без огня». Тогда он отметил, что говорить о том, что кто-то может заменить нынешнего главу телеигры Александра Маслякова, преждевременно. «Все свое творчество, как и, думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас — значит, получится, нет — я пойму это», — подчеркнул Нагиев, отвечая на вопрос, как долго он мог бы быть новым ведущим КВН.

О том, что Нагиев может стать новым ведущим, ранее рассказал комик и актер Денис Косяков. По его словам, артист будет вести как минимум игры 1/8 финала КВН.

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков пропустит грядущие игры из-за болезни. В начале февраля в видеообращении он рассказал, что повторно заразился COVID-19. По его словам, пока он соблюдает самоизоляцию, ведущими ближайших выпусков станут «люди, не чужие игре» или известные кавээнщики.

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