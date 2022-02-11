Официально: названо имя нового ведущего КВН

Ранее в феврале Нагиев ответил на слухи о том, что он станет новым ведущим КВН. Комментируя новости об этом, артист заявил, что «нет дыма без огня». Тогда он отметил, что говорить о том, что кто-то может заменить нынешнего главу телеигры Александра Маслякова, преждевременно. «Все свое творчество, как и, думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас — значит, получится, нет — я пойму это», — подчеркнул Нагиев, отвечая на вопрос, как долго он мог бы быть новым ведущим КВН.