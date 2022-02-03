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3 февраля 2022, новость

80-летний Александр Масляков повторно заболел коронавирусом

На первых играх нового сезона КВН его подменят известные кавээнщики
Александр Масляков | Источник: Legion-Media.ru

Ведущий «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков рассказал, что повторно заболел COVID-19. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале КВН.

«COVID-19 второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома», — сказал Масляков.

Он рассказал, что КВН не может идти без ведущего, поэтому на первых играх нового, 61-го сезона шоу его подменят известные кавээнщики.

В прошлом году бессменный ведущий заявил, что давно уже подумывал «об уходе на покой», но беспокоится, что не сможет быть в стороне от своего детища. Он также подчеркнул, что, несмотря на слухи, КВН ждет «светлое будущее», так как игра живет и запускает новые проекты.

В декабре Масляков был награжден премией «Легенды Тавриды».

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