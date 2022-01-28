Китайцы угрожают Киану Ривзу бойкотом «Матрицы» из-за Тибета

Китайские пользователи соцсетей раскритиковали канадского актера Киану Ривза за участие в благотворительном мероприятии в поддержку Тибета, пишет Variety.
Актер 3 марта выступит с другими звездами на концерте, организованном Тибетским домом США, выступающим за независимость присоединенного к Китаю в 1950 году региона от официального Пекина. Пекин ранее неоднократно заявлял, что Тибет — неотъемлемая часть КНР.
Китайские националисты, которых в социальных сетях называют «розовыми малышками» (little pinks), угрожают бойкотировать картину Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение» из-за решения Ривза.
Продолжение культовой франшизы «Матрица» стартовало в китайском прокате 14 января и заработало относительно небольшую кассу — $12,3 млн.
Напомним, ранее сообщалось, что на китайском стриминговом сервисе Tencent Video фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» вышел с радикально измененной концовкой, в которой главный персонаж помогает полиции предотвратить собственный план по взрыву небоскребов и ложится в психбольницу.