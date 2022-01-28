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28 января 2022, новость

Китайцы угрожают Киану Ривзу бойкотом «Матрицы» из-за Тибета

Ранее стало известно, что актер выступит на концерте, организованном Тибетским домом США
Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»

Китайские пользователи соцсетей раскритиковали канадского актера Киану Ривза за участие в благотворительном мероприятии в поддержку Тибета, пишет Variety.

Актер 3 марта выступит с другими звездами на концерте, организованном Тибетским домом США, выступающим за независимость присоединенного к Китаю в 1950 году региона от официального Пекина. Пекин ранее неоднократно заявлял, что Тибет — неотъемлемая часть КНР.

Китайские националисты, которых в социальных сетях называют «розовыми малышками» (little pinks), угрожают бойкотировать картину Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение» из-за решения Ривза.

Продолжение культовой франшизы «Матрица» стартовало в китайском прокате 14 января и заработало относительно небольшую кассу — $12,3 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что на китайском стриминговом сервисе Tencent Video фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» вышел с радикально измененной концовкой, в которой главный персонаж помогает полиции предотвратить собственный план по взрыву небоскребов и ложится в психбольницу.

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