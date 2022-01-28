Китайцы угрожают Киану Ривзу бойкотом «Матрицы» из-за Тибета

Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»

Китайские пользователи соцсетей раскритиковали канадского актера Киану Ривза за участие в благотворительном мероприятии в поддержку Тибета, пишет Variety.

Актер 3 марта выступит с другими звездами на концерте, организованном Тибетским домом США, выступающим за независимость присоединенного к Китаю в 1950 году региона от официального Пекина. Пекин ранее неоднократно заявлял, что Тибет — неотъемлемая часть КНР.

Китайские националисты, которых в социальных сетях называют «розовыми малышками» (little pinks), угрожают бойкотировать картину Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение» из-за решения Ривза.

Продолжение культовой франшизы «Матрица» стартовало в китайском прокате 14 января и заработало относительно небольшую кассу — $12,3 млн.