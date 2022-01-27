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27 января 2022, новость

Фильм с Юрой Борисовым номинирован на премию «Сезар»

Лента будет бороться за награду в номинации «Лучший иностранный фильм»
Кадр из фильма «Купе номер шесть»

ПАРИЖ, 26 янв — РИА «Новости». Картина финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6», в которой снялся российский актер Юра Борисов, вошла в число номинантов на французскую кинопремию «Сезар», сообщается в коммюнике кинопремии.

Лента будет бороться за награду в номинации «Лучший иностранный фильм». В этой же категории номинированы еще шесть картин: «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Первая корова» Келли Райхардт, «Худший человек на свете» Йоакима Триера, «Закон Тегерана» Саида Рустайи, а также «Параллельные матери» Педро Альмодовара и «Отец» Флориана Зеллера.

В «Купе номер 6» рассказывают о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск. Долгую поездку ей приходится делить с грубоватым российским шахтером. Но знакомство с ним оказывается судьбоносным.

Премьера ленты состоялась на Каннском фестивале в июле прошлого года, где она получила Гран-при.

Вместе с Борисовым в фильме также снялись Сейди Хаарла, Динара Друкарова и Юлия Ауг.

Церемония вручения премии «Сезар» состоится 25 февраля. Она ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Идея вручения премии принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему академию.

5.0
Купе номер 6
2021/Россия, Германия, Финляндия, Эстония16+драмамелодрама
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