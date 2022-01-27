Фильм с Юрой Борисовым номинирован на премию «Сезар»

Кадр из фильма «Купе номер шесть»

ПАРИЖ, 26 янв — РИА «Новости». Картина финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6», в которой снялся российский актер Юра Борисов, вошла в число номинантов на французскую кинопремию «Сезар», сообщается в коммюнике кинопремии.

В «Купе номер 6» рассказывают о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск. Долгую поездку ей приходится делить с грубоватым российским шахтером. Но знакомство с ним оказывается судьбоносным.

Премьера ленты состоялась на Каннском фестивале в июле прошлого года, где она получила Гран-при.

Вместе с Борисовым в фильме также снялись Сейди Хаарла, Динара Друкарова и Юлия Ауг.