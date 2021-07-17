Фильм с российским актером взял Гран-при Каннского фестиваля

Большой приз жюри 74-го Каннского кинофестиваля получили две картины – «Купе №6» финского режиссера Юхо Куосманена и «Герой» иранца Асгара Фархади. Первая лента была снята при поддержке Министерства культуры РФ, ранее на смотре ее представил исполнитель главной мужской роли – российский актер Юрий Борисов.
В центре сюжета — история знакомства финской студентки (Сейди Хаарла) с
Кроме того, на торжественной церемонии были названы основные победители фестиваля. Главного приза — «Золотой пальмовой ветви» — удостоился фильм «Титан» режиссера Джулии Дюкорно. Лучшим режиссером назван Леос Каракс за необычный мюзикл «Аннетт».
Лучшим актером стал Калеб Лэндри Джонс за съемки в киноленте «Нитрам», актрисой — Ренате Реинсве за фильм «Худший человек на свете».
Ранее также стало известно, что победителем программы «Особый взгляд» стала российская картина «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко.
Каннский кинофестиваль-2021 проходил во Франции с 6 по 17 июля в традиционном офлайн-формате. Председателем жюри стал американский режиссер и сценарист Спайк Ли