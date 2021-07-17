Фильм с российским актером взял Гран-при Каннского фестиваля

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В центре сюжета — история знакомства финской студентки (Сейди Хаарла) с попутчиком-шахтером (Борисов) в купе поезда Москва-Мурманск. Долгая снежная дорога сближает совершенно непохожих героев, ощущающих себя одинаково чужими в этом мире.

Кроме того, на торжественной церемонии были названы основные победители фестиваля. Главного приза — «Золотой пальмовой ветви» — удостоился фильм «Титан» режиссера Джулии Дюкорно. Лучшим режиссером назван Леос Каракс за необычный мюзикл «Аннетт».

Ранее также стало известно, что победителем программы «Особый взгляд» стала российская картина «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко.