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17 июля 2021, новость

Фильм с российским актером взял Гран-при Каннского фестиваля

В Канне объявлены победители самого престижного киносмотра
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Большой приз жюри 74-го Каннского кинофестиваля получили две картины – «Купе №6» финского режиссера Юхо Куосманена и «Герой» иранца Асгара Фархади. Первая лента была снята при поддержке Министерства культуры РФ, ранее на смотре ее представил исполнитель главной мужской роли – российский актер Юрий Борисов.

В центре сюжета — история знакомства финской студентки (Сейди Хаарла) с попутчиком-шахтером (Борисов) в купе поезда Москва-Мурманск. Долгая снежная дорога сближает совершенно непохожих героев, ощущающих себя одинаково чужими в этом мире.

Купе №6
2021/Россия, Германия, Финляндия, Эстония16+драмамелодрама
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Кроме того, на торжественной церемонии были названы основные победители фестиваля. Главного приза — «Золотой пальмовой ветви» — удостоился фильм «Титан» режиссера Джулии Дюкорно. Лучшим режиссером назван Леос Каракс за необычный мюзикл «Аннетт».

Лучшим актером стал Калеб Лэндри Джонс за съемки в киноленте «Нитрам», актрисой — Ренате Реинсве за фильм «Худший человек на свете».

Ранее также стало известно, что победителем программы «Особый взгляд» стала российская картина «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко.

15 главных фильмов Каннского фестиваля 2021

Каннский кинофестиваль-2021 проходил во Франции с 6 по 17 июля в традиционном офлайн-формате. Председателем жюри стал американский режиссер и сценарист Спайк Ли

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Титан
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Julia Ducournau
Сейди Хаарла
Seidi Haarla
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