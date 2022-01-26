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26 января 2022, новость

Вдова Градского впервые обратилась к публике

Марина Коташенко выразила досаду в связи с «потоками грязи» в СМИ
Александр Градский и Марина Коташенко | Источник: PersonaStars

Вдова певца, композитора и наставника шоу «Голос» Александра Градского Марина Коташенко впервые обратилась к публике после смерти мужа и ограбления на 100 миллионов рублей. Ее слова приводит «Московский Комсомолец».

Коташенко призвала всех с уважением относиться к памяти музыканта и прекратить обсуждать подробности личной жизни семьи Градского.

«У всех нас, его близких людей, вызывает досаду, недоумение и горечь то, что имя Александра Борисовича все чаще звучит в скандальных хрониках. Выливаются потоки грязи, смакуются факты, даже близко не соответствующие действительности, выворачивается грязное белье — все это бросает тень на имя Мастера, так много сделавшего для отечественной культуры», — заявила вдова артиста, отметив, что вопрос с наследством будет решен мирно.

«Давайте будем благодарны Александру Борисовичу Градскому за его творчество, и давайте будем добрее друг к другу. У каждого в жизни свои испытания, мы должны проходить их достойно. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает в это трудное для всех нас время», — резюмировала Коташенко.

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта называют инфаркт головного мозга. 1 декабря артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

После смерти музыканта продюсеры шоу «Первого канала» «Голос» заявили, что считают долгом довести этот сезон «Голоса» до конца в память об исполнителе. Последний выпуск, в котором успел сняться Александр Градский, вышел в эфир 10 декабря, далее последовали прямые эфиры. Кресло наставника в память о нем решили не убирать, а судьбу его команды решали исключительно зрители.

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