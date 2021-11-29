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29 ноября 2021, статья

«Голос не стихнет»: Билан, Пугачева и другие скорбят о Градском

Народный артист ушел из жизни в возрасте 72-х лет
Александр Градский

В ночь на 28 ноября не стало Александра Градского — народный артист, певец и композитор скончался на 73-м году жизни. Как сообщает «Газета.Ру», он перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга. Коллеги музыканта, а также участники шоу «Голос» отреагировали на его смерть и рассказали, каким он был.

Одной из первых в своем инстаграме высказалась Полина Гагарина, вместе с Градским занимавшая кресла наставников в четвертом сезоне проекта.

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Самобытный, строгий, требовательный, добрый, мудрый, душевный. Профессионал и абсолютный перфекционист в музыке. Александр Борисович, горюем, нам сильно будет вас не хватать.
Полина Гагарина

Дима Билан опубликовал совместное фото с Градским, подчеркнув, что они «всегда были как отец и сын». 

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Столько всего было, и моя мама говорила: «Не ругайся с ним, он гениальный — он абсолют и принцип — редкий человек» <...> Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир!
Дима Билан

Алла Пугачева опубликовала в своем аккаунте фото Александра Градского, сопроводив его цитатой из песни, ставшей визитной карточкой исполнителя.

Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай, Александр. Пока жива, буду помнить тебя.
Алла Пугачева
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Об уходе Градского высказалась и Пелагея. Она назвала его самым главным наставником: «Не в проекте — в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену».

Сегодня Мастер закончил свой путь на Земле. Но никогда, никогда не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин, голос. Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим и будем любить Вас.
Пелагея

Соболезнования по случаю смерти музыканта высказал также Леонид Агутин, вместе с Градским выступавший наставником «Голоса» на протяжении пяти сезонов проекта. Он признался, что «очень по-разному» относился к Градскому. Исполнитель назвал Градского «невероятно талантливым и взбалмошным, умным и порой наивным». 

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Стало известно о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского
В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил. Мы Вас любим, Александр Борисович!
Леонид Агутин

О работе с наставником, его характере и атмосфере в команде в беседе с «Газетой.Ру» рассказали и подопечные Александра Градского из текущего, десятого сезона шоу «Голос».

Участница Юлия Коваль отметила, что Градский был «строгим, но чутким». Она призналась, что до сих пор не может поверить в трагедию.

Юлия Курганова призналась: «Ширина его мысли меня всегда удивляла. Удивительное качество: просчитывать все до мелочей наперед и смотреть на участника куда-то в глубину». Исполнительница отметила, что Градский сыграл важную роль в жизни каждого подопечного. 

«Я очень рада, что он был в моей жизни. И он останется в жизни каждого из нас, потому что такие люди просто так не уходят», — добавила певица.

Ранее стало известно, что 10-й сезон шоу «Голос» будет закончен в память об Александре Градском. Сообщалось, что решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

7.5
Голос
2012/Россия12+шоу талантов
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