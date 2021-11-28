Стало известно о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского

Александр Градский

В пресс-службе «Первого канала» сообщили, что считают своим долгом закончить 10-й сезон шоу «Голос» в память об Александре Градском. Уточняется, что решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

«"Первый канал" скорбит об уходе Александра Градского – нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника "Голоса". Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе телеканала добавили, что, несмотря на плохое самочувствие, Александр Градский продолжал работать на шоу.

«Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир», — говорится в сообщении.