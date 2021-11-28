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28 ноября 2021, новость

Стало известно о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского

В пресс-службе телеканала отметили, что, несмотря на плохое самочувствие, Александр Градский продолжал работать на проекте
Александр Градский

В пресс-службе «Первого канала» сообщили, что считают своим долгом закончить 10-й сезон шоу «Голос» в память об Александре Градском. Уточняется, что решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

«"Первый канал" скорбит об уходе Александра Градского – нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника "Голоса". Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе телеканала добавили, что, несмотря на плохое самочувствие, Александр Градский продолжал работать на шоу.

«Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир», — говорится в сообщении.

Александр Градский умер в ночь на воскресенье в больнице, ему было 72 года. Артиста госпитализировали в пятницу с подозрением на инсульт. Точная причина смерти устанавливается. По предварительным данным, у Градского произошел инфаркт головного мозга.

Напомним, в 10-й юбилейный сезон вокального шоу «Голос», который стартовал в эфире в октябре, вернулся золотой состав наставниковЛеонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан. Ведущим по-прежнему выступает Дмитрий Нагиев.

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