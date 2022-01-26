Наверх
26 января 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Муцениеце, Топольницкая, Галич, Имоджен Путс на премьере фильма

Звезды посетили светский показ семейной драмы «Один на один»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Уберто Пазолини «Один на один» с Джеймсом Нортоном в главной роли. 

Популярный британский актер, звезда сериалов «Война и мир», «МакМафия» и фильма «Маленькие женщины» приехал в Москву, чтобы лично представить семейную драму, впервые показанную на Венецианском кинофестивале в рамках программы «Горизонты», российским зрителям.

Он охотно позировал фотографами и давал интервью журналистам. Со сцены Нортон поблагодарил всех собравшихся и рассказал о работе над образом своего героя. «Нам хотелось избежать стереотипов при создании фильмов о больных раком, — сказал актер. — На самом деле это — фильм о любви между сыном и отцом. Надеюсь, что это — то кино, которое вас замотивирует сразу после фильма позвонить своим близким и сказать, как сильно вы их любите».

По сюжету, Джон — 34-летний мойщик окон и отец-одиночка. Когда герой узнает, что ему осталось жить всего несколько месяцев, он решает найти своему трехлетнему сыну идеальную семью, чтобы смягчить тяжесть утраты и оградить ребенка от ужасной жизни сироты.

Гостями показа стали Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Агата Муцениеце, Ида Галич, Юлия Топольницкая, Ян Гэ, Дарья Руденок, сестры Каширины, Алиса Вокс, а также возлюбленная Нортона, британская актриса Имоджен Путс.

В широкий прокат фильм «Один на один» выйдет 27 января.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
МакМафия
Война и мир
Бондарчук с женой, Акиньшина на премьере сериала Козловского
Джеймс Нортон
James Norton
Имоджен Путс
Imogen Poots
Круз, Ривз, торты и самолеты: звезды, делавшие щедрые подарки
Варвара Шмыкова
Один на один
Орбакайте с дочкой, Крид, Билан: все звезды на «Голубом огоньке»
Агата Муцениеце
Ян Гэ
Yang Ge
Бузова на тигре, Niletto, Кока и другие в новогоднем Comedy Club
Дарья Руденок
Светлана Бондарчук
Кудрявцева с дочкой, Стеклова с внуком: звезды на премьере
Ида Галич
Юлия Топольницкая
Лолита, Орбакайте и дух 90-х: съемки новогодней ночи на «Первом»
Анжелика Каширина
1 р.
Маленькие женщины
Янковский с женой, Петров с возлюбленной на премьере фильма
Бледанс с сыном, Киркоров с дочкой: звезды на премьере кинохита
Пегова, Судзиловская, Безрукова на показе «Свингеров» с Нагиевым
Киркоров с детьми, Бузова и Ургант представили новые «Елки»
Седокова, Богомолов на премьере сиквела «Секса в большом городе»
Безрукова и Водонаева на премьере сериала о молодом рэпере
Сару Джессику Паркер на премьере поддержали муж и сын
От Коки и Милохина до Билана и Реввы: все звезды на «Песне года»
Зудина, Смехова, Борщева: звезды на премьере фильма Спилберга
Утяшева, Манижа, Муцениеце на премьере «Дома Gucci»
Толкалина и Судзиловская на премьере фильма с Кристен Стюарт
Ирина Шейк посетила показ фильма с Брэдли Купером
Безрукова, Климова, Кожевникова на премьере с Федоровым
Петров с возлюбленной, Виторган, Добронравов на кинопремьере
Валерия, Барановская, Борщева на премьере фильма с Нагиевым
Бледанс, Тодоренко, Киркоров с детьми на премьере мультфильма
Моргенштерн с женой, Асмус с сестрой: звезды на премьере шоу
МакSим, Бузова, Дава, Милохин: звезды на 25-летии «Муз-ТВ»
Сальма Хайек получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Собчак с мужем, Толстоганова и другие на кинопремьере
Петренко, Миронова и Агутин представили совместный фильм
Водонаева, Бондарчук с женой на показе сериала с Цыгановым
Леди Гага и Джаред Лето представили «Дом Gucci» в Лондоне
Безрукова и сын Верника на премьере нового фильма с Джоли
Звезда «Хода королевы» появилась на премьере нового фильма
Бикович и Депп представили совместный проект
Шпица и Курцын стали лицами телеканала
Джоли появилась на премьере «Вечных» с детьми
Судзиловская, Бондарчук, Водонаева: звезды на премьере «Чаки»
Ревва, Михалкова, Водонаева на премьере фильма с Галустяном
Снигирь, Литвинова, Тарасова на кинофестивале в Петербурге
Лопез поддержала Аффлека на премьере фильма
Муцениеце, Хрусталев с женой и другие на премьере «Бонда»
Лада Дэнс, Линда, Газманов, Буланова спели на концерте «Муз-ТВ»
Собчак с мужем, Глюкоза на премьере фильма Бондарчука об отце
Звезды и монархи на премьере последнего фильма о Бонде с Крэйгом
Ефремов, Варнава, дети Виторгана и другие на премьере «Общаги»
Табаков с мамой, Бондарчук с женой на громких премьерах в Сочи
Гришаева с сыном, Кяро и другие звезды на кинопремьере
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре»
Инна Чурикова поддержала мужа на премьере фильма
Цыганов со Снигирь, Судзиловская и другие на премьере «Медеи»
Дождь и поцелуи: звезды на первых премьерах «Кинотавра 2021»
Ходченкова и Бортич представили совместный фильм
Новые трейлеры
Борьба со льдом
Дублированный трейлер
Артек. Большое путешествие
Тизер-трейлер
И снова здравствуйте!
Трейлер
Пиноккио Гильермо дель Торо
Дублированный тизер
Чикатило
Трейлер (2 сезон)
Номинация
Трейлер
Камон камон
Дублированный трейлер
Капитан Волконогов бежал
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь