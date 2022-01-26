Муцениеце, Топольницкая, Галич, Имоджен Путс на премьере фильма

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Уберто Пазолини «Один на один» с Джеймсом Нортоном в главной роли.
Популярный британский актер, звезда сериалов «Война и мир», «МакМафия» и фильма «Маленькие женщины» приехал в Москву, чтобы лично представить семейную драму, впервые показанную на Венецианском кинофестивале в рамках программы «Горизонты», российским зрителям.
Он охотно позировал фотографами и давал интервью журналистам. Со сцены Нортон поблагодарил всех собравшихся и рассказал о работе над образом своего героя. «Нам хотелось избежать стереотипов при создании фильмов о больных раком, — сказал актер. — На самом деле это — фильм о любви между сыном и отцом. Надеюсь, что это — то кино, которое вас замотивирует сразу после фильма позвонить своим близким и сказать, как сильно вы их любите».
По сюжету, Джон — 34-летний мойщик окон и отец-одиночка. Когда герой узнает, что ему осталось жить всего несколько месяцев, он решает найти своему трехлетнему сыну идеальную семью, чтобы смягчить тяжесть утраты и оградить ребенка от ужасной жизни сироты.
Гостями показа стали Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Агата Муцениеце, Ида Галич, Юлия Топольницкая, Ян Гэ, Дарья Руденок, сестры Каширины, Алиса Вокс, а также возлюбленная Нортона, британская актриса Имоджен Путс.
В широкий прокат фильм «Один на один» выйдет 27 января.