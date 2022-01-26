Муцениеце, Топольницкая, Галич, Имоджен Путс на премьере фильма

Он охотно позировал фотографами и давал интервью журналистам. Со сцены Нортон поблагодарил всех собравшихся и рассказал о работе над образом своего героя. «Нам хотелось избежать стереотипов при создании фильмов о больных раком, — сказал актер. — На самом деле это — фильм о любви между сыном и отцом. Надеюсь, что это — то кино, которое вас замотивирует сразу после фильма позвонить своим близким и сказать, как сильно вы их любите».