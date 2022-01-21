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21 января 2022, новость

Звезда «Рождественской истории» вернется к роли 40 лет спустя

В сиквеле герой Питера Биллингсли постарается устроить волшебное Рождество своим детям
Питер Биллингсли | Источник: Legion-Media.ru

Студии Legendary и Warner Bros. объявили о съемках сиквела «Рождественской истории» — комедии 1983 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сыгравший главного героя Ральфи в оригинальном фильме актер Питер Биллингсли спустя 40 лет вернется к своей роли, а также будет продюсером проекта вместе с Винсом Воном.

Фильм будет называться «Рождество рождественской истории», картина выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Режиссером фильма станет Клэй Кэйтис, ранее снимавший для Netflix две части «Рождественских хроник» с Куртом Расселом.

В оригинальном фильме девятилетний Ральфи, мечтающий об идеальном рождественском подарке — настоящей двухсотзарядной пневматической винтовке Красного Наездника, — обращается за помощью к Санта-Клаусу. Сюжет разворачивался в 1940 году. Ральфи в сиквеле будет взрослым мужчиной — в 1970-е он сам постарается устроить своим детям волшебное Рождество.

Съемки начнутся в Венгрии в феврале.

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