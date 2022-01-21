Звезда «Рождественской истории» вернется к роли 40 лет спустя

Питер Биллингсли | Источник: Legion-Media.ru

Студии Legendary и Warner Bros. объявили о съемках сиквела «Рождественской истории» — комедии 1983 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сыгравший главного героя Ральфи в оригинальном фильме актер Питер Биллингсли спустя 40 лет вернется к своей роли, а также будет продюсером проекта вместе с Винсом Воном.

Фильм будет называться «Рождество рождественской истории», картина выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Режиссером фильма станет Клэй Кэйтис, ранее снимавший для Netflix две части «Рождественских хроник» с Куртом Расселом.

В оригинальном фильме девятилетний Ральфи, мечтающий об идеальном рождественском подарке — настоящей двухсотзарядной пневматической винтовке Красного Наездника, — обращается за помощью к Санта-Клаусу. Сюжет разворачивался в 1940 году. Ральфи в сиквеле будет взрослым мужчиной — в 1970-е он сам постарается устроить своим детям волшебное Рождество.