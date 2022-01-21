В Netflix подтвердили выход второго сезона «Игры в кальмара»

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix подтвердил, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» будет продлен на второй сезон. Об этом пишет The Verge.

Об этом рассказал в очередном отчете генеральный директор платформы по контенту Тед Сарандос. «Игра в кальмара только началась», — заверил он.

В начале ноября 2021 года создатель и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что зрителей ждет продолжение сериала. Тогда в Netflix не подтвердили эту информацию, уточнив, что планы на второй сезон пока только обсуждаются.