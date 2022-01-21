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21 января 2022, новость

В Netflix подтвердили выход второго сезона «Игры в кальмара»

Об этом сообщил генеральный директор платформы по контенту Тед Сарандос
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix подтвердил, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» будет продлен на второй сезон. Об этом пишет The Verge.

Об этом рассказал в очередном отчете генеральный директор платформы по контенту Тед Сарандос. «Игра в кальмара только началась», — заверил он.

В начале ноября 2021 года создатель и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что зрителей ждет продолжение сериала. Тогда в Netflix не подтвердили эту информацию, уточнив, что планы на второй сезон пока только обсуждаются.

Сериал вышел на сервисе Netflix в сентябре 2021 года и быстро стал популярным во всем мире. Он также стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса, обогнав прошлого фаворита — сериал «Бриджертоны».

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