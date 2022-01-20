Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере

По данным издания, в фильме также снимутся Мика’ла Херрольд, известная по участию в телесериале « Индустрия », Райан Кира Армстронг (« Невероятный мир глазами Энцо ») и Чарли Эванс (сериал « Все будет хорошо »).

Предстоящий фильм будет основан на одноименном романе Румаана Алама, который адаптирует для кино Сэм Эсмейл (« Мистер Робот »). Он же выступит режиссером.

В произведении Алама действие фокусируется на двух семьях, незнакомых друг с другом. Однако они вынуждены провести вместе длинные выходные, которые для всех превратятся в кошмар. Итан Хоук сыграет мужа Джулии Робертс, а Армстронг и Эванс появятся в ролях их детей. Дата выхода триллера еще не объявлена.