Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Итан Хоук присоединился к актерскому составу триллера Netflix «Оставь мир позади» (Leave the World Behind), в котором примут участие и Махершала Али с Джулией Робертс, сообщает Deadline.
По данным издания, в фильме также снимутся Мика’ла Херрольд, известная по участию в телесериале «Индустрия», Райан Кира Армстронг («Невероятный мир глазами Энцо») и Чарли Эванс (сериал «Все будет хорошо»).
Предстоящий фильм будет основан на одноименном романе Румаана Алама, который адаптирует для кино Сэм Эсмейл («Мистер Робот»). Он же выступит режиссером.
В произведении Алама действие фокусируется на двух семьях, незнакомых друг с другом. Однако они вынуждены провести вместе длинные выходные, которые для всех превратятся в кошмар. Итан Хоук сыграет мужа Джулии Робертс, а Армстронг и Эванс появятся в ролях их детей. Дата выхода триллера еще не объявлена.