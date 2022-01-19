Муцениеце раскрыла свой гонорар за съемочный день

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Актриса Агата Муцениеце в интервью для онлайн-канала SharesPro рассказала, что зарабатывает 100 тыс. рублей за съемочный день длительностью в 12 часов.

«Один съемочный день у меня стоит 100 тыс. рублей. Это 12 часов, но бывают и переработки, которые оплачиваются отдельно. За пост в инстаграме я беру 300 тыс., а за сторис — 200 тыс.», — отметила Муцениеце.

Актриса добавила, что не привыкла задумываться о расходах. Помимо этого, Муцениеце рассказала, что впервые посчитала свои накопления после развода с Павлом Прилучным. Среди основной статьи расходов артистка выделила траты на содержание детей, аренду квартиры, обслуживание автомобиля, а также на одежду, еду и другие бытовые вещи.