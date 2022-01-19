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19 января 2022, новость

Муцениеце раскрыла свой гонорар за съемочный день

Актриса также назвала основную статью расходов
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14
фотографий
14
фотографий

Актриса Агата Муцениеце в интервью для онлайн-канала SharesPro рассказала, что зарабатывает 100 тыс. рублей за съемочный день длительностью в 12 часов.

«Один съемочный день у меня стоит 100 тыс. рублей. Это 12 часов, но бывают и переработки, которые оплачиваются отдельно. За пост в инстаграме я беру 300 тыс., а за сторис — 200 тыс.», — отметила Муцениеце.

Актриса добавила, что не привыкла задумываться о расходах. Помимо этого, Муцениеце рассказала, что впервые посчитала свои накопления после развода с Павлом Прилучным. Среди основной статьи расходов артистка выделила траты на содержание детей, аренду квартиры, обслуживание автомобиля, а также на одежду, еду и другие бытовые вещи.

Напомним, Агата Муцениеце, помимо фильмов и сериалов («Честный развод», «Крюк», «Тобол», «Возмездие» и других), много снимается в телешоу. В частности, на протяжении трех сезонов актриса выступала ведущей шоу «Голос. Дети», а в 2021 году вышла на лед в проекте «Первого канала» «Ледниковый период». В декабре актриса раскрыла гонорары участников шоу о фигурном катании. 

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