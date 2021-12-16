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16 декабря 2021, новость

Муцениеце раскрыла гонорар участников «Ледникового периода»

Актриса подчеркнула, что тренировки у звезд проходят совершенно бесплатно
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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Актриса Агата Муцениеце в «Драйв-шоу» на «Авторадио» рассказала, какие гонорары получают участники шоу «Ледниковый период».

Непрофессиональные участники, по ее словам, зарабатывают за каждое выступление около 100-200 тыс. руб. По словам Муцениеце, гонорар выплачивается с учетом продемонстрированного уровня фигурного катания и времени пребывания на проекте. Чем дольше участник задержался на шоу, тем выше его вознаграждение.

При этом тренировки у звезд проходят совершенно бесплатно, и их продолжительность составляет до шести часов в день.

Напомним, ранее Муцениеце стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», где заявила, что к ней предвзято относятся судьи проекта «Ледниковый период» и занижают оценки, несмотря на ее старания.

В новом сезоне «Ледникового периода», стартовавшем на «Первом канале» в октябре, Муцениеце выступает в паре с Александром Энбертом. Среди других участников нового сезона — Ксения Бородина, Даня МилохинГела МесхиАглая ШиловскаяМакар ЗапорожскийКирилл ЗайцевНикита ПресняковДарья МельниковаАнна СтаршенбаумЯнина Студилина.

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