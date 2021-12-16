Муцениеце раскрыла гонорар участников «Ледникового периода»

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Актриса Агата Муцениеце в «Драйв-шоу» на «Авторадио» рассказала, какие гонорары получают участники шоу «Ледниковый период».

Непрофессиональные участники, по ее словам, зарабатывают за каждое выступление около 100-200 тыс. руб. По словам Муцениеце, гонорар выплачивается с учетом продемонстрированного уровня фигурного катания и времени пребывания на проекте. Чем дольше участник задержался на шоу, тем выше его вознаграждение.

При этом тренировки у звезд проходят совершенно бесплатно, и их продолжительность составляет до шести часов в день.