Муцениеце раскрыла гонорар участников «Ледникового периода»

Актриса Агата Муцениеце в «Драйв-шоу» на «Авторадио» рассказала, какие гонорары получают участники шоу «Ледниковый период».
Непрофессиональные участники, по ее словам, зарабатывают за каждое выступление около 100-200 тыс. руб. По словам Муцениеце, гонорар выплачивается с учетом продемонстрированного уровня фигурного катания и времени пребывания на проекте. Чем дольше участник задержался на шоу, тем выше его вознаграждение.
При этом тренировки у звезд проходят совершенно бесплатно, и их продолжительность составляет до шести часов в день.
Напомним, ранее Муцениеце стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», где заявила, что к ней предвзято относятся судьи проекта «Ледниковый период» и занижают оценки, несмотря на ее старания.
В новом сезоне «Ледникового периода», стартовавшем на «Первом канале» в октябре, Муцениеце выступает в паре с Александром Энбертом. Среди других участников нового сезона — Ксения Бородина, Даня Милохин, Гела Месхи, Аглая Шиловская, Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Никита Пресняков, Дарья Мельникова, Анна Старшенбаум, Янина Студилина.