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18 января 2022, новость

Брэдли Купер рассказал, как провел шесть часов голым на съемках

47-летний актер признался, что впервые снимался полностью обнаженным
Брэдли Купер в фильме «Аллея кошмаров» | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Брэдли Купер вспомнил, как ему пришлось провести шесть часов, лежа голым в ванной на съемках нового фильма «Аллея кошмаров». Запись разговора с ним опубликована на странице подкаста The Business от радиостанции NPR.

«Я до сих пор помню тот день, когда я просто шесть часов был голым перед командой, и это был первый рабочий день [актрисы] Тони Коллетт. Она была удивлена. Это было довольно тяжело», — рассказал Купер.

По его словам, сцена попала в итоговый монтаж ленты. 47-летний артист заявил, что сильно нервничал из-за съемок сцены, ради которой ему пришлось раздеться, поскольку раньше ему не приходилась сниматься полностью обнаженным.

Купер в новой картине режиссера Гильермо дель Торо перевоплотился в афериста Стэнтона Карлайла, который делает вид, что умеет общаться с мертвыми. Он объединяется с психотерапевтом Лилит Риттер в исполнении актрисы Кейт Бланшетт, чтобы обманывать состоятельных клиентов.

В фильме также снялись Руни Мара, Уиллем Дефо, Рон Перлман и другие. Российская премьера «Аллеи кошмаров» состоится 20 января.

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