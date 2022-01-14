Названы лучшие фильмы и сериалы 2021 года

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2021 года. Список был опубликован на сайте компании.

Напомним, ранее Кино Mail.ru представил традиционный рейтинг лучших фильмов, сериалов и актеров по итогам года, основанный на мнении и активностях пользователей.