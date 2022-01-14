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14 января 2022, новость

Названы лучшие фильмы и сериалы 2021 года

Рейтинг был составлен на основе рецензий зрителей
ВандаВижен

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2021 года. Список был опубликован на сайте компании.

Список главных шоу возглавил проект «ВандаВижен». В десятку также вошли сериалы «Убийства в одном здании», «Мейр из Исттауна», «Локи», «Хитрости», «Тед Лассо», «Неуязвимый», «Наследники», «The Beatles: Возвращение» и «Это грех».

Среди фильмов победу одержал «Человек-паук: Нет пути домой». Также были отмечены ленты «На высоте мечты», «Лето соула», «Свинья», «Власть пса», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Райя и последний дракон», «Вестсайдская история», «Тихое место 2» и «Митчеллы против машин».

Напомним, ранее Кино Mail.ru представил традиционный рейтинг лучших фильмов, сериалов и актеров по итогам года, основанный на мнении и активностях пользователей. 

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ВандаВижен
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Райя и последний дракон
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1 р.
На высоте мечты
Свинья
Названы лучшие актер и актриса года
Это грех
599 р.
Власть пса
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Тед Лассо
199 р.
Митчеллы против машин
Назван лучший фильм года по версии Европейской киноакадемии
Убийства в одном здании
1 р.
Тихое место 2
Назван худший фильм года
Неуязвимый
Человек-паук: Нет пути домой
Назван фильм с лучшим сценарием века
Наследники
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