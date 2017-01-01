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Киноитоги 2021: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
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Киноитоги 2021: лучшие фильмы, сериалы и актеры года

Кино Mail.ru представляет традиционный рейтинг лучших из лучших по итогам этого насыщенного киногода — основываясь на мнении и активностях своих читателей
Лучший фильм
На основе рейтинга и количества оценок, выставленных фильму пользователями «Кино Mail.ru» в 2021 году
Дюна
Dune
7.5
1 055 оценок

Впечатляющее своим масштабом, диковинной красотой и тонкостью социально-политического подтекста фантастическое полотно от Дени Вильнева не разочаровало зрителей — так один из самых предвкушаемых фильмов года стал и лучшим. Приятно, когда наши ожидания оправдываются!

2
7.5
Круэлла
666 оценок
3
7.3
Главный герой
626 оценок
4
7.3
Никто
558 оценок
5
7.2
Гнев человеческий
2 535 оценок
Самый популярный фильм
На основе количества оценок, выставленных фильму пользователями «Кино Mail.ru» в 2021 году
Последний богатырь: Корень зла
7.1
6 933 оценки

Хлебом нашего человека не корми, дай оказаться в старой доброй сказке: тут и Иван — немножко дурак, и Василиса — красавица, и злой Кощей с хитрой Бабой-Ягой, и прочая нечисть в ассортименте. Пышный фэнтези-аттракцион режиссера Дмитрия Дьяченко закружил зрителя и сбавлять обороты не намерен — впереди новый заезд!

2
6.6
Форсаж 9
4509 оценок
3
6.6
Мортал Комбат
3 916 оценок
4
7.1
Лига справедливости Зака Снайдера
2 861 оценка
5
7
Веном 2
2 629 оценок
Лучший зарубежный сериал
На основе рейтинга и количества оценок, выставленных сериалу пользователями «Кино Mail.ru» в 2021 году
Мейр из Исттауна
Mare Of Easttown
8

Нераскрытое убийство и потрепанный жизнью следователь, захолустный город и его несчастливые жители с тщательно скрываемыми скелетами в шкафу. Кажется, мы видели сотни сериалов с таким набором составляющих, вот только в них не играла завораживающая Кейт Уинслет, способная даже вроде бы шаблонную историю превратить в ту, от которой невозможно оторваться.

2
7.7
Игра в кальмара
3
7.5
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
4
7.5
Колесо времени
5
7.4
ВандаВижен
Лучший российский сериал 
На основе рейтинга и количества оценок, выставленных сериалу пользователями «Кино Mail.ru» в 2021 году
Хрустальный
8.2

Редкая попытка российских кинематографистов зайти на территорию остросоциального кино — реалистичного до жути, пробирающего до костей, и откровенно поговорить на замалчиваемые темы, вышла настолько убедительной, что «Хрустальный» немедленно окрестили нашим «Настоящим детективом». Неудивительно, при столь лестном сравнении, что зритель не скупился на высокие оценки.

2
8.1
Контакт
3
7.7
Вампиры средней полосы
4
7.7
Вертинский
5
7.6
Мосгаз. Дело № 8: Западня
Самый нашумевший сериалИгра в кальмара
Squid Game
7.7
894 оценки

Южнокорейский сериал выскочил, как черт из табакерки, распространился по миру, как заразный телевирус, и за пару недель прочно обосновался в топе самых популярных проектов в истории Netflix. Жестокая и кровавая социальная притча о деньгах и долгах породила сотни мемов и рекордное количество шума вокруг себя. Из ничего ли? Громкие споры на этот счет до сих пор не утихли.

Самый популярный актер
На основе пользовательских рейтингов и количества посещений страниц актеров, снимавшихся в фильмах и сериалах 2021 года
Юра Борисов

Редакция Кино Mail.ru годами верила в успех и талант Юры Борисова, недаром по итогам 2020-го он победил в нашей номинации «Прорыв года». Но столь стремительного развития событий не ожидали даже мы: в 2021-м слава Юры вышла за пределы родины, он отметился на нескольких мировых фестивалях, включая Каннский, теперь же один из фильмов с его участием получил реальный шанс взять «Оскар». Скоро мы увидим Борисова в проекте Netflix «Анна К» и в долгожданном продолжении «Эпидемии». Не знаем, что будет дальше, но уверены: Юра продолжит всех удивлять. 

2
Сергей Бурунов
3
Павел Прилучный
4
Дмитрий Нагиев
5
Виктор Хориняк
6
Никита Ефремов
7
Александр Устюгов
8
Александр Робак
9
Кирилл Кяро
10
Павел Майков
Самая популярная актриса
На основе пользовательских рейтингов и количества посещений страниц актрис, снимавшихся в фильмах и сериалах 2021 года
Юлия Пересильд

Для этой актрисы недостаточно просто сниматься в кино (даже если один из фильмов приглашают представить на красной дорожке в Каннах) или играть на сцене (в спектакле столь успешном, что по нему снимают сериал с тобой в главной роли). Вооружившись улыбкой и бесстрашием, Юлия Пересильд берет и достигает космических высот. В самом прямом смысле! Невозможно представить, как ей это удается. Возможно лишь восхищаться.

2
Светлана Ходченкова
3
Анна Михалкова
4
Оксана Акиньшина
5
Виктория Исакова
6
Дарья Мороз
7
Любовь Аксенова
8
Ирина Розанова
9
Виктория Толстоганова
10
Ольга Бодрова
Камбэк годаМатрица: Воскрешение
The Matrix: Resurrections
7.0

Все новое — хорошо забытое старое. Следуя этой мантре, кинопром подарил зрителю в 2021 году много неожиданных встреч с культовыми персонажами прошлого: на экраны вернулись (не без потерь) героини «Секса в большом городе», охотники за привидениями, Чаки и Декстер, Заяц и Волк, а также повзрослевшие жители общаги из «Универа». Но милее всех оказался нерушимый союз Нео и Тринити — потому что любовь побеждает время, а Киану Ривз не может ни постареть, ни тем более устареть. 

Шаламе года
Альтернатива номинации «Прорыв года»
Тимоти Шаламе

Повелитель Дюны и девичьих сердец, несостоявшийся Человек-паук, но будущий Вилли Вонка — он был настолько хорош и старателен последние годы, что заслужил номинацию имени себя. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. И зря!

Реюнион годаДрузья: Воссоединение
Friends Reunion Special
8.2

17 лет нас кормили обещаниями, 17 долгих лет напрасных ожиданий. Чтобы в итоге услышать, как приговор: «Продолжения "Друзей" не будет!» Но будет одна теплая-теплая встреча — с Рэйчел, Фиби, Моникой, Чендлером, Россом и Джоуи. В тех самых декорациях, с теми самыми актерами. Встреча, которая заставит нас и прослезиться, и посмеяться. И в конечном счете понять, что какие-то вещи и правда стоит оставить в прошлом — лишь приятными воспоминаниями. 

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