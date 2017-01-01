Киноитоги 2021: лучшие фильмы, сериалы и актеры года

Камбэк года

The Matrix: Resurrections

Все новое — хорошо забытое старое. Следуя этой мантре, кинопром подарил зрителю в 2021 году много неожиданных встреч с культовыми персонажами прошлого: на экраны вернулись (не без потерь) героини «Секса в большом городе», охотники за привидениями, Чаки и Декстер, Заяц и Волк, а также повзрослевшие жители общаги из «Универа». Но милее всех оказался нерушимый союз Нео и Тринити — потому что любовь побеждает время, а Киану Ривз не может ни постареть, ни тем более устареть.