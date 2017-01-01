Киноитоги 2021: лучшие фильмы, сериалы и актеры года

Впечатляющее своим масштабом, диковинной красотой и тонкостью социально-политического подтекста фантастическое полотно от Дени Вильнева не разочаровало зрителей — так один из самых предвкушаемых фильмов года стал и лучшим. Приятно, когда наши ожидания оправдываются!
Хлебом нашего человека не корми, дай оказаться в старой доброй сказке: тут и Иван — немножко дурак, и Василиса — красавица, и злой Кощей с хитрой Бабой-Ягой, и прочая нечисть в ассортименте. Пышный фэнтези-аттракцион режиссера Дмитрия Дьяченко закружил зрителя и сбавлять обороты не намерен — впереди новый заезд!
Нераскрытое убийство и потрепанный жизнью следователь, захолустный город и его несчастливые жители с тщательно скрываемыми скелетами в шкафу. Кажется, мы видели сотни сериалов с таким набором составляющих, вот только в них не играла завораживающая Кейт Уинслет, способная даже вроде бы шаблонную историю превратить в ту, от которой невозможно оторваться.
Редкая попытка российских кинематографистов зайти на территорию остросоциального кино — реалистичного до жути, пробирающего до костей, и откровенно поговорить на замалчиваемые темы, вышла настолько убедительной, что «Хрустальный» немедленно окрестили нашим «Настоящим детективом». Неудивительно, при столь лестном сравнении, что зритель не скупился на высокие оценки.
Южнокорейский сериал выскочил, как черт из табакерки, распространился по миру, как заразный телевирус, и за пару недель прочно обосновался в топе самых популярных проектов в истории Netflix. Жестокая и кровавая социальная притча о деньгах и долгах породила сотни мемов и рекордное количество шума вокруг себя. Из ничего ли? Громкие споры на этот счет до сих пор не утихли.
Редакция Кино Mail.ru годами верила в успех и талант Юры Борисова, недаром по итогам 2020-го он победил в нашей номинации «Прорыв года». Но столь стремительного развития событий не ожидали даже мы: в 2021-м слава Юры вышла за пределы родины, он отметился на нескольких мировых фестивалях, включая Каннский, теперь же один из фильмов с его участием получил реальный шанс взять «Оскар». Скоро мы увидим Борисова в проекте Netflix «Анна К» и в долгожданном продолжении «Эпидемии». Не знаем, что будет дальше, но уверены: Юра продолжит всех удивлять.
Для этой актрисы недостаточно просто сниматься в кино (даже если один из фильмов приглашают представить на красной дорожке в Каннах) или играть на сцене (в спектакле столь успешном, что по нему снимают сериал с тобой в главной роли). Вооружившись улыбкой и бесстрашием, Юлия Пересильд берет и достигает космических высот. В самом прямом смысле! Невозможно представить, как ей это удается. Возможно лишь восхищаться.
Все новое — хорошо забытое старое. Следуя этой мантре, кинопром подарил зрителю в 2021 году много неожиданных встреч с культовыми персонажами прошлого: на экраны вернулись (не без потерь) героини «Секса в большом городе», охотники за привидениями, Чаки и Декстер, Заяц и Волк, а также повзрослевшие жители общаги из «Универа». Но милее всех оказался нерушимый союз Нео и Тринити — потому что любовь побеждает время, а Киану Ривз не может ни постареть, ни тем более устареть.
Повелитель Дюны и девичьих сердец, несостоявшийся Человек-паук, но будущий Вилли Вонка — он был настолько хорош и старателен последние годы, что заслужил номинацию имени себя. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. И зря!
17 лет нас кормили обещаниями, 17 долгих лет напрасных ожиданий. Чтобы в итоге услышать, как приговор: «Продолжения "Друзей" не будет!» Но будет одна теплая-теплая встреча — с Рэйчел, Фиби, Моникой, Чендлером, Россом и Джоуи. В тех самых декорациях, с теми самыми актерами. Встреча, которая заставит нас и прослезиться, и посмеяться. И в конечном счете понять, что какие-то вещи и правда стоит оставить в прошлом — лишь приятными воспоминаниями.