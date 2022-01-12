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12 января 2022, новость

Борисов высказался о смерти телеведущего Зеленского

Журналист скончался на 47-м году жизни
Михаил Зеленский | Источник: PersonaStars

Телеведущий Дмитрий Борисов в Twitter назвал своего коллегу Михаила Зеленского «настоящим профи» и выразил соболезнования по поводу его смерти.

«Жуткие вести из Доминиканы. На отдыхе скоропостижно скончался Михаил Зеленский, первый ведущий шоу «Прямой эфир» и многолетний — программы «Вести-Москва». Всего 46 лет», — написал Борисов.

Он также отметил высокий профессионализм телеведущего и назвал его «светлым человеком».

По предварительной информации, Михаил Зеленский скончался от инсульта во время отпуска. В ночь на 12 января по московскому времени 46-летнего телеведущего доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь, но спасти не сумели.

Зеленский работал ведущим на радио, вел новостные программы на каналах «ТВ Центр», РТР и «Культура». С 2006 по 2010 год был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24». В 2004 году принимал участие в съемках российской версии телеигры «Форт Боярд» на телеканале «Россия». Зеленский также был участником и серебряным призером второго сезона проекта «Танцы на льду».

С 2011 года в разное время работал ведущим программ «Прямой эфир», «Вести-Москва», «Вести-Москва. Неделя в городе», «Билет в Большой», «Новости культуры».

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