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11 января 2022, новость

Финал продолжения «Декстера» разочаровал зрителей

При этом сам сиквел получил положительные оценки
Майкл С. Холл в сериале «Декстер» | Источник: Legion-Media.ru

Финал сериала «Декстер: Новая кровь» разочаровал зрителей и получил низкие оценки на кинопортале IMDb. Об этом сообщает DTF.

Рейтинг последнего эпизода продолжения «Декстера» составил 4,7 балла из 10. Таким образом, серия оказалась одной из самых низкооцененных на сайте. При этом в целом сиквел получил положительные отзывы.

Сериал «Декстер» рассказывает об эксперте по брызгам крови Декстере Моргане, работающем в полиции Майами и охотящемся на серийных убийц и маньяков. Главную роль исполнил Майкл С. Холл. С 2006 по 2013 год в эфир вышло восемь сезонов.

В 2020 году стало известно, что телеканал Showtime перезапустит сериал «Декстер» и снимет новый сезон истории про охотника на серийных убийц. Летом 2021 года вышел трейлер проекта.

По сюжету, с завершения прошлого сезона прошло десять лет. Числившийся погибшим после урагана в Майами Декстер перебрался в небольшой город в американском штате Нью-Йорк. Там он работает в оружейном магазине под вымышленным именем.

7.9
Декстер
2006/США18+драмакриминалтриллердетектив
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