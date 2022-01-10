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10 января 2022, фоторепортажСъемки

Галустян сменит Моргенштерна: первые фото со съемок нового шоу

Вместо «Русского ниндзя» в эфир начнет выходить игровой проект «Не дрогни»
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18
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17 января в 20:00 на СТС выходит комедийно-игровое шоу «Не дрогни» с ведущими Михаилом Галустяном, Валей Карнавал и Артуром Бабичем. Новый проект заменит в эфире экстремальное шоу «Русский ниндзя», ведущим которого выступал Моргенштерн.

Участники будут проходить различные испытания, в которых их главная задача — не дрогнуть, даже если очень страшно. Пугать смельчаков могут как безобидными свистками и лопнувшими шариками, так и током, стрельбой или даже залпом огнемета. Одно вздрагивание — один балл. По правилам, в каждом испытании ведущие выбирают себе по одному подопечному. Дрогнувший наименьшее число раз станет победителем, а ведущий, чьи подопечные набрали больше всех баллов, вынужден сам пройти испытание.

Михаил Галустян рассказал о новом проекте: «Мне нравится, что наше шоу не только про экстрим, но и про смех. Мне, как комику, особенно комфортно в таких условиях. Но, наблюдая за участниками, понимал, как сложно сохранить внутренний дзен, когда тебя со всех сторон пытаются напугать. Меня же испугать очень сложно: я тертый армянский калач с адреналином в крови».

Среди участников шоу: победительница конкурса «Мисс Беларусь», литовский повар, секс-коуч, учителя, хоккеист, ресторатор, звездный риелтор и даже бывший священник. Команда шоу получила тысячи заявок со всей России и стран СНГ. 

«Не дрогни» — российская версия британского проекта Flinch, который первоначально транслировался на Netflix. Формат, созданный Stellify Media, распространяется по всему миру Sony Pictures Television. В оригинальном шоу испытания проходят на территории ирландской фермы, которую московские художники воссоздали в павильоне площадью 1000 квадратных метров. 

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