Галустян сменит Моргенштерна: первые фото со съемок нового шоу

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17 января в 20:00 на СТС выходит комедийно-игровое шоу «Не дрогни» с ведущими Михаилом Галустяном, Валей Карнавал и Артуром Бабичем. Новый проект заменит в эфире экстремальное шоу «Русский ниндзя», ведущим которого выступал Моргенштерн.

Участники будут проходить различные испытания, в которых их главная задача — не дрогнуть, даже если очень страшно. Пугать смельчаков могут как безобидными свистками и лопнувшими шариками, так и током, стрельбой или даже залпом огнемета. Одно вздрагивание — один балл. По правилам, в каждом испытании ведущие выбирают себе по одному подопечному. Дрогнувший наименьшее число раз станет победителем, а ведущий, чьи подопечные набрали больше всех баллов, вынужден сам пройти испытание.

Михаил Галустян рассказал о новом проекте: «Мне нравится, что наше шоу не только про экстрим, но и про смех. Мне, как комику, особенно комфортно в таких условиях. Но, наблюдая за участниками, понимал, как сложно сохранить внутренний дзен, когда тебя со всех сторон пытаются напугать. Меня же испугать очень сложно: я тертый армянский калач с адреналином в крови».

Среди участников шоу: победительница конкурса «Мисс Беларусь», литовский повар, секс-коуч, учителя, хоккеист, ресторатор, звездный риелтор и даже бывший священник. Команда шоу получила тысячи заявок со всей России и стран СНГ.