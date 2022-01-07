Наверх
7 января 2022, статьяСъемкиИстории про звезд

От Белль до Ариэль: с кого срисованы герои и принцессы Disney

Улыбка Тома Круза угадывается в Аладдине, а большие глаза достались Ариэль от Алиссы Милано — кто вдохновлял аниматоров самой знаменитой студии на создание образов культовых персонажей мультфильмов, узнайте из нашего материала

Аладдин / Том Круз

Аладдин /Том Круз | Источник: Rex / Fotodom.ru

Первоначально аниматоры Disney смоделировали обаятельного уличного воришку Аладдина по образу Майкла Дж. Фокса из «Назад в будущее». Герой был 13-летним, веселым и смекалистым. Но из-за любовного увлечения принцессой Жасмин его пришлось подкорректировать. Аладдину прибавили несколько лет и выкрутили привлекательность на максимум, в качестве образца взяв внешность молодого Тома Круза, уже ставшего в 1990-е мировым секс-символом. Узнаете эту голливудскую улыбку?

Жасмин / Дженнифер Коннелли

У гордой дочери султана Аграбы было сразу несколько прототипов: неизвестная посетительница «Диснейленда», изначально вдохновившая аниматора Марка Хенна, а также актриса Дженнифер Коннели, знакомая всем тогда по «Лабиринту». Впрочем, знаменитые зелено-голубые глаза Дженнифер не достались Жасмин. Все-таки та — восточная принцесса!

Жасмин / Дженнифер Коннелли | Источник: Rex / Fotodom.ru

Джинн / Робин Уильямс

Джинн / Робин Уильямс | Источник: Rex / Fotodom.ru

Великолепный Робин Уильямс не только озвучил лукавого джинна, но и подарил ему ворох собственных каламбуров и гримас. Когда Робин был в форме, он с пулеметной скоростью выстреливал остроумными импровизациями: создателям «Аладдина» оставалось только записывать и отбирать лучшее.

Ариэль / Алисса Милано

Ариэль / Алисса Милано | Источник: Rex / Fotodom.ru

При создании юной принцессы Ариэль для оригинальной «Русалочки» 1989 года аниматоры вдохновлялись в том числе фотографиями будущей звезды «Зачарованных» Алиссы Милано. Той было всего шестнадцать лет, ровно сколько и волшебной принцессе подводного королевства. Алисса узнала о том, что стала прототипом диснеевской героини, гораздо позже. И была изрядно удивлена: а что, так можно было?

Урсула / Дивайн

Дивайн / Урсула

Образ импозантной морской ведьмы Урсулы родился не сразу. Создатели задумывали изобразить протагонистку то с колючками и шипами, то с крылышками. Урсула могла быть похожей даже на Джоан Коллинз из «Династии»!

Откровение снизошло в виде сценического образа дрэг-квин Дивайн (настоящее имя Харрис Глен Милстед). Движения, эпатаж, театральность, прическа – все это Дивайн. А вот низкий голос Урсулы принадлежит актрисе Пэт Кэрролл.

Белоснежка / Мардж Чэмпион

Белоснежка / Мардж Чэмпион | Источник: Legion-Media.ru

Художники первого полнометражного диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов» (1937) не имели опыта в создании реалистичных человеческих персонажей. Чтобы облегчить им работу, Уолт Дисней пригласил в качестве модели для Белоснежки танцовщицу и актрису Мардж Чэмпион. Девушку выбрали из двухсот претенденток! Мардж нарядили в воздушные платья, отсняли с ней несколько ключевых танцевальных сцен, а потом их отрисовали.

Покахонтас / Ирен Бедард

Покахонтас / Ирен Бедард | Источник: Legion-Media.ru

Дочь индейского вождя в мультфильме «Покахонтас» 1995 года сыграла американская актриса с эскимосскими корнями Ирен Бедард. Сыграла – не только голосом. С Ирен срисовывали движения и жесты индейской красавицы.

Золушка и Аврора / Хелен Стэнли

Аврора / Золушка / Хелен Стэнли

Актриса и танцовщица Хелен Стэнли стала живой моделью сразу для двух знаменитейших сказочных красоток: принцессы Авроры из «Спящей красавицы» и Золушки. Хелен буквально встраивалась в анимацию, играя живьем все значительные сцены.

Малефисента / Элинор Одли

Малефисента / Элинор Одли

Злодейка Малефисента у многих сегодня ассоциируется только с Анджелиной Джоли. Но первопроходцем в этом образе стала актриса Элинор Одли. Именно ее надменность и холодность послужили вдохновением для создателей знаменитого мультфильма 1959 года. Элинор подарила Малефисенте не только внешность и манеру двигаться, но и голос.

Питер Пэн / Бобби Дрисколл

Питер Пэн / Бобби Дрисколл | Источник: Legion-Media.ru

Бобби Дрисколла, мальчугана с озорной улыбкой, называли «ребенком Disney». Он снимался в «Песне Юга», «Острове сокровищ» и других хитах студии. Бобби стал прототипом для Питера Пэна, мальчика, который не хотел взрослеть. Этот мультфильм оказался последним крупным проектом Бобби. Актер стал стремительно расти, подсел на наркотики и ушел из жизни трагически рано — в 31 год.

Фея Динь-Динь / Маргарет Керри

Фея Динь-Динь / Маргарет Керри

Озорная фея Динь-Динь создавалась при участии радиоведущей и актрисы Маргарет Керри. Создатели «Питера Пэна» взяли не только ее голос и жесты, но даже некоторые черты характера. Поговаривают, что благодаря Маргарет миниатюрная фея стала капельку капризнее.

Капитан Крюк / Ганс Конрид

Солидный и импозантный американский актер Ганс Конрид был приглашен в качестве актера озвучки, но стал моделью для злодейского капитана Крюка, главного врага Питера Пэна. Аниматоров, судя по всему, особенно впечатлили выразительные глаза и брови артиста.

Капитан Крюк / Ганс Конрид | Источник: Legion-Media.ru

Круэлла де Виль / Таллула Бэнкхед

Круэлла, она же Стервелла — роскошная злодейка с саркастичным характером из «101 далматинца» — детище не только гениальных аниматоров Disney, но и актрисы Таллулы Бэнкхед. Ее голос с хрипотцой, ее ирония и умение небрежно откидывать руку с сигаретой вошли в историю мультипликации.

Круэлла / Таллула Бэнкхед | Источник: Rex / Fotodom.ru

Белль / Шерри Стоунер

Белль / Шерри Стоунер

Совместите молодую Элизабет Тейлор и Анджелину Джоли и получите первый вариант Белль из «Красавицы и Чудовища». Она была просто идеальной! Однако нужно было, чтобы в героине как-то проявилась легкая чудинка, ей свойственная. Поэтому совершенную внешность разбавили милыми ужимками и мимикой актрисы Шерри Стоунер. Теперь Белль была с характером.

Стервятники / The Beatles

Четверка стервятников из «Книги джунглей» — те, про кого говорят: на лицо ужасные, добрые внутри. Создатели анимационного фильма мечтали, чтобы пернатых друзей Маугли озвучивали участники легендарной группы The Beatles. Но из-за большой занятости «битлы» не смогли приехать. Впрочем, Баззи, Флэпс, Зигги и Диззи все равно напоминают Джона, Пола, Джорджа и Ринго.

Стервятники / The Beatles | Источник: Rex / Fotodom.ru

Смотрите онлайн все легендарные мультфильмы и фильмы студии «Дисней»

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Майкл Дж. Фокс
Michael J. Fox
Аладдин
Круз, Ривз, торты и самолеты: звезды, делавшие щедрые подарки
Дивайн
Divine
Русалочка
Том Круз отправил команде «Миссии: невыполнима» самолет тортов
Таллула Бэнкхед
Tallulah Bankhead
Элинор Одли
Eleanor Audley
Регина Тодоренко озвучила героиню мультфильма Disney
Дженнифер Коннелли
Jennifer Connelly
Бобби Дрисколл
Bobby Driscoll
Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом
101 далматинец
Белоснежка и семь гномов
Бибер два часа учил фейкового Тома Круза играть на гитаре
Питер Пэн
Уолт Дисней
Walt Disney
Мардж Чэмпион
Marge Champion
Красавица и чудовище
Том Круз
Tom Cruise
Ирен Бедард
Irene Bedard
Алисса Милано
Alyssa Milano
Покахонтас
Робин Уильямс
Robin Williams
Золушка
1 р.
Книга джунглей
Спящая красавица
Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney
Яковлева и Гармаш снимаются в фильме про Чебурашку: первые кадры
Том Круз приземлился в чужом саду на вертолете и покатал детей
Эмма Стоун получит миллионы от Disney после скандала с Йоханссон
Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»
Disney задумал разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Вслед за Йоханссон: Эмма Стоун задумала подать в суд на Disney
Disney ответил решившей судиться из-за «Черной Вдовы» Йоханссон
Жители Белогорья в Москве: вышел трейлер «Последнего богатыря 3»
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант представили фильм в «Диснейленде»
Еще жарче: самые горячие мужские торсы в истории кино
Опубликован тизер «Золушки» с гендерно-нейтральной феей
Найдена актриса на роль Белоснежки в новой экранизации Disney
Опубликован трейлер обновленного сериала про Чипа и Дейла
Съемки «Миссии: невыполнима 7» остановлены из-за коронавируса
Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса»
Раскрыт актерский состав сериала по «Звездным войнам»
Решение о прокате «Черной Вдовы» примут в последний момент
Стартовали съемки фильма с Лоу и дочерью Йовович
Марина Александрова, Светлана Иванова и дети звезд на премьере
Опубликован первый постер «Круэллы» с Эммой Стоун
Уволенную актрису «Мандалорца» потребовали вернуть в сериал
Disney купил права на российский сериал «Перевал Дятлова»
СМИ: Том Круз купил роботов для слежки за коллегами на съемках
Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Джордж Клуни поддержал обругавшего съемочную группу Тома Круза
Disney покажет 20 сериалов по вселенным «Звездных войн» и Marvel
Том Круз полетит в космос для съемок ленты «Миссия: невыполнима»
Марина Александрова показала себя в образе Стервеллы Де Виль
Золушка станет парнем-афроамериканцем в новом фильме Disney
Умерла 101-летняя актриса, с которой рисовали Белоснежку
Названы актеры, чаще других снимающиеся в откровенных сценах
СМИ сообщили, кто станет самой высокооплачиваемой звездой Marvel
Disney снимет продолжение ремейка «Короля Льва»
Фею в новой экранизации «Питера Пэна» сыграет темнокожая актриса
Режиссер «Холопа», Рогозин и Эрнст снимут первое кино в космосе
Безумный трюк: 58-летний Том Круз прыгнул со скалы с мотоциклом
Том Круз хочет снять фильм «Миссия: невыполнима 7» в Норвегии
Платье Найтли и авто Питта: в США пустят с молотка кинореквизит
Роберт Дауни-мл. может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»
6-летней дочери убитого Джорджа Флойда подарили акции Disney
От хакерши до ведьмы: Анджелине Джоли — 45
Павел Воля показал фото с женой в образе Малефисенты
Актерский состав фильма «Миссия: невыполнима 7» изменился
Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе
Новые трейлеры
Убивая Еву
Тизер (англ.)
Бэтмен
Трейлер (англ.)
Код 355
Дублированный трейлер №2
Жажда золота
Дублированный трейлер
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия
Трейлер
Анчартед: На картах не значится
Дублированный трейлер №2
Взбудораженные
Тизер (англ.)
Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия
Дублированный тизер-трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь