От Белль до Ариэль: с кого срисованы герои и принцессы Disney

Первоначально аниматоры Disney смоделировали обаятельного уличного воришку Аладдина по образу Майкла Дж. Фокса из «Назад в будущее». Герой был 13-летним, веселым и смекалистым. Но из-за любовного увлечения принцессой Жасмин его пришлось подкорректировать. Аладдину прибавили несколько лет и выкрутили привлекательность на максимум, в качестве образца взяв внешность молодого Тома Круза, уже ставшего в 1990-е мировым секс-символом. Узнаете эту голливудскую улыбку?

Жасмин / Дженнифер Коннелли

У гордой дочери султана Аграбы было сразу несколько прототипов: неизвестная посетительница «Диснейленда», изначально вдохновившая аниматора Марка Хенна, а также актриса Дженнифер Коннели, знакомая всем тогда по «Лабиринту». Впрочем, знаменитые зелено-голубые глаза Дженнифер не достались Жасмин. Все-таки та — восточная принцесса!

Жасмин / Дженнифер Коннелли | Источник: Rex / Fotodom.ru

Джинн / Робин Уильямс

Джинн / Робин Уильямс | Источник: Rex / Fotodom.ru

Великолепный Робин Уильямс не только озвучил лукавого джинна, но и подарил ему ворох собственных каламбуров и гримас. Когда Робин был в форме, он с пулеметной скоростью выстреливал остроумными импровизациями: создателям «Аладдина» оставалось только записывать и отбирать лучшее.

Ариэль / Алисса Милано

Ариэль / Алисса Милано | Источник: Rex / Fotodom.ru

При создании юной принцессы Ариэль для оригинальной «Русалочки» 1989 года аниматоры вдохновлялись в том числе фотографиями будущей звезды «Зачарованных» Алиссы Милано. Той было всего шестнадцать лет, ровно сколько и волшебной принцессе подводного королевства. Алисса узнала о том, что стала прототипом диснеевской героини, гораздо позже. И была изрядно удивлена: а что, так можно было?

Урсула / Дивайн

Дивайн / Урсула

Образ импозантной морской ведьмы Урсулы родился не сразу. Создатели задумывали изобразить протагонистку то с колючками и шипами, то с крылышками. Урсула могла быть похожей даже на Джоан Коллинз из «Династии»!

Откровение снизошло в виде сценического образа дрэг-квин Дивайн (настоящее имя Харрис Глен Милстед). Движения, эпатаж, театральность, прическа – все это Дивайн. А вот низкий голос Урсулы принадлежит актрисе Пэт Кэрролл.

Белоснежка / Мардж Чэмпион

Белоснежка / Мардж Чэмпион | Источник: Legion-Media.ru

Художники первого полнометражного диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов» (1937) не имели опыта в создании реалистичных человеческих персонажей. Чтобы облегчить им работу, Уолт Дисней пригласил в качестве модели для Белоснежки танцовщицу и актрису Мардж Чэмпион. Девушку выбрали из двухсот претенденток! Мардж нарядили в воздушные платья, отсняли с ней несколько ключевых танцевальных сцен, а потом их отрисовали.

Покахонтас / Ирен Бедард | Источник: Legion-Media.ru

Дочь индейского вождя в мультфильме «Покахонтас» 1995 года сыграла американская актриса с эскимосскими корнями Ирен Бедард. Сыграла – не только голосом. С Ирен срисовывали движения и жесты индейской красавицы.

Золушка и Аврора / Хелен Стэнли

Аврора / Золушка / Хелен Стэнли

Актриса и танцовщица Хелен Стэнли стала живой моделью сразу для двух знаменитейших сказочных красоток: принцессы Авроры из «Спящей красавицы» и Золушки. Хелен буквально встраивалась в анимацию, играя живьем все значительные сцены.

Малефисента / Элинор Одли

Малефисента / Элинор Одли

Злодейка Малефисента у многих сегодня ассоциируется только с Анджелиной Джоли. Но первопроходцем в этом образе стала актриса Элинор Одли. Именно ее надменность и холодность послужили вдохновением для создателей знаменитого мультфильма 1959 года. Элинор подарила Малефисенте не только внешность и манеру двигаться, но и голос.

Питер Пэн / Бобби Дрисколл | Источник: Legion-Media.ru

Бобби Дрисколла, мальчугана с озорной улыбкой, называли «ребенком Disney». Он снимался в «Песне Юга», «Острове сокровищ» и других хитах студии. Бобби стал прототипом для Питера Пэна, мальчика, который не хотел взрослеть. Этот мультфильм оказался последним крупным проектом Бобби. Актер стал стремительно расти, подсел на наркотики и ушел из жизни трагически рано — в 31 год.

Фея Динь-Динь / Маргарет Керри

Фея Динь-Динь / Маргарет Керри

Озорная фея Динь-Динь создавалась при участии радиоведущей и актрисы Маргарет Керри. Создатели «Питера Пэна» взяли не только ее голос и жесты, но даже некоторые черты характера. Поговаривают, что благодаря Маргарет миниатюрная фея стала капельку капризнее.

Капитан Крюк / Ганс Конрид

Солидный и импозантный американский актер Ганс Конрид был приглашен в качестве актера озвучки, но стал моделью для злодейского капитана Крюка, главного врага Питера Пэна. Аниматоров, судя по всему, особенно впечатлили выразительные глаза и брови артиста.

Капитан Крюк / Ганс Конрид | Источник: Legion-Media.ru

Круэлла де Виль / Таллула Бэнкхед

Круэлла, она же Стервелла — роскошная злодейка с саркастичным характером из «101 далматинца» — детище не только гениальных аниматоров Disney, но и актрисы Таллулы Бэнкхед. Ее голос с хрипотцой, ее ирония и умение небрежно откидывать руку с сигаретой вошли в историю мультипликации.

Круэлла / Таллула Бэнкхед | Источник: Rex / Fotodom.ru

Белль / Шерри Стоунер

Белль / Шерри Стоунер

Совместите молодую Элизабет Тейлор и Анджелину Джоли и получите первый вариант Белль из «Красавицы и Чудовища». Она была просто идеальной! Однако нужно было, чтобы в героине как-то проявилась легкая чудинка, ей свойственная. Поэтому совершенную внешность разбавили милыми ужимками и мимикой актрисы Шерри Стоунер. Теперь Белль была с характером.

Стервятники / The Beatles

Четверка стервятников из «Книги джунглей» — те, про кого говорят: на лицо ужасные, добрые внутри. Создатели анимационного фильма мечтали, чтобы пернатых друзей Маугли озвучивали участники легендарной группы The Beatles. Но из-за большой занятости «битлы» не смогли приехать. Впрочем, Баззи, Флэпс, Зигги и Диззи все равно напоминают Джона, Пола, Джорджа и Ринго.