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21 декабря 2021, новость

Дарья Мельникова и Юра Борисов снимутся вместе в сериале Netflix

Проект получил название «Ничего особенного» и выйдет по всему миру
Дарья Мельникова | Источник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Актеры Дарья Мельникова и Юра Борисов снимутся в драматическом сериале «Ничего особенного» для Netflix в России. Проект расскажет о молодом актере, который становится волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса во вторник.

«Мы рады, что Netflix вновь предоставил нам возможность рассказать зрителям всего мира историю из России. Вместе с профессиональными актерами, такими, как Юра Борисов и Даша Мельникова, артисты с особенностями развития сделали этот проект по-настоящему особенным. Их талант и обаяние помогут нам рассказать пронзительную и добрую историю, которая не оставит равнодушными тех, кто ее посмотрит», — привели в пресс-службе слова продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова.

По сюжету, молодой артист становится волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Герой не только находит общий язык с подопечными фонда, но и получает ответы на волнующие его вопросы, помогая близким людям посмотреть на жизнь с новой стороны. Режиссером сериала выступит Илья Маланин, дебютирующий в этом качестве. В проекте также снимутся Полина Пушкарук, Антон Санкевич, Ольга Ломоносова и другие артисты.

Директор направления оригинальных сериалов Центральной и Восточной Европы и России Анна Наглер назвала проект «прекрасной историей», одновременно чувственной и комичной. «Это трогательный проект о том, какие глубокие взаимоотношения могут возникнуть, если мы дадим себе шанс узнать друг друга получше. Мы были очарованы этой историей, и надеемся, что она в равной степени понравится и нашим российским зрителям», — подчеркнула она.

Сериал «Ничего особенного» выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена дополнительно.

Напомним, ранее Юра Борисов был назван самым популярным актером по итогам 2021 года. 

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