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21 декабря 2021, новость

Бузову довели до слез на «Х-Факторе»

Певица заступилась за своего подопечного на белорусском шоу талантов

Музыкальный критик Сергей Соседов не оценил выступление подопечного Ольги Бузовой Никиты Белько на белорусском «Х-Факторе». В ходе спора Бузова и конкурсант расплакались.

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Соседов заявил, что не будет комментировать выступление Белько, так как в прошлом выпуске он уже обрушился на него с критикой. Член жюри предположил, что за молодого исполнителя голосуют исключительно из-за привлекательной внешности. Соседов призвал юношу не спорить с ним, а прислушаться к критике.

«Все, кто сидит за этим столом, гораздо опытнее тебя. Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо! Нет уважения молодых людей к старшим даже на уровне шоу. Что говорить про детей и родителей», — сказал Соседов.

Бузова вступилась за своего подопечного и начала спорить с Соседовым на повышенных тонах. В ответ на это музыкальный критик усомнился в адекватности телеведущей, а спустя некоторое время довел ее до слез.

Несмотря на сложности, Белько прошел в полуфинал шоу по итогам зрительского голосования.

Напомним, о том, что Бузова вошла в жюри белорусской версии мирового шоу талантов «Х-Фактор», стало известно в мае 2021 года. По правилам проекта в каждом выпуске участники исполняют музыкальные номера, в подготовке которых обычно участвуют наставники из числа судей. На протяжении всего конкурса судьи помогают участникам с выбором песни, стилем и постановкой выступлений. Главный приз — контракт с известной звукозаписывающей компанией.

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