Бузову довели до слез на «Х-Факторе»

Музыкальный критик Сергей Соседов не оценил выступление подопечного Ольги Бузовой Никиты Белько на белорусском «Х-Факторе». В ходе спора Бузова и конкурсант расплакались.

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Соседов заявил, что не будет комментировать выступление Белько, так как в прошлом выпуске он уже обрушился на него с критикой. Член жюри предположил, что за молодого исполнителя голосуют исключительно из-за привлекательной внешности. Соседов призвал юношу не спорить с ним, а прислушаться к критике.

«Все, кто сидит за этим столом, гораздо опытнее тебя. Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо! Нет уважения молодых людей к старшим даже на уровне шоу. Что говорить про детей и родителей», — сказал Соседов.

Бузова вступилась за своего подопечного и начала спорить с Соседовым на повышенных тонах. В ответ на это музыкальный критик усомнился в адекватности телеведущей, а спустя некоторое время довел ее до слез.

Несмотря на сложности, Белько прошел в полуфинал шоу по итогам зрительского голосования.