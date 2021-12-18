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18 декабря 2021, новость

Агутин сказал, какие на самом деле гонорары за «Голубые огоньки»

Артист признался, что новогодние мероприятия перестали приносить деньги и славу
Леонид Агутин

Эстрадный исполнитель Леонид Агутин признался, что съемки в «Голубых огоньках» не приносят большого дохода. Об этом пишет «МК» со ссылкой на социальные сети артиста.

Агутин, отвечая на комментарий подписчика, заявившего, что не смотрит «Песню года», сказал, что тоже не смотрит подобные передачи, однако продолжает в них сниматься. «Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни (уже давно) славы никаких не приносит, только отбирает время», — объяснил свою позицию артист, добавив, что «огоньки» смотрят миллионы людей, а тысячи артистов мечтают в них сняться.

Напомним, ранее «Кино Mail.ru» публиковал фоторепортаж со съемок шоу «Песня года» и «Самый новогодний концерт», которые выйдут в телеэфир в праздничные дни. Среди выступивших звезд были Клава КокаАлександр ПанайотовЭмин АгаларовАлександр РозенбаумЛариса ДолинаНиколай БасковВалерияСтас МихайловСосо Павлиашвили, Хабиб, Дима БиланАни ЛоракАлексей ВоробьевЛюбовь УспенскаяРодион ГазмановАнастасия МакееваТаисия ПовалийСтас ПьехаАглая Шиловская и многие другие.

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