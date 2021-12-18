Агутин сказал, какие на самом деле гонорары за «Голубые огоньки»

Агутин, отвечая на комментарий подписчика, заявившего, что не смотрит «Песню года», сказал, что тоже не смотрит подобные передачи, однако продолжает в них сниматься. «Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни (уже давно) славы никаких не приносит, только отбирает время», — объяснил свою позицию артист, добавив, что «огоньки» смотрят миллионы людей, а тысячи артистов мечтают в них сняться.